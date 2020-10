Primo intervento al mondo su valvola mitrale a cuore battente con corde in gore-tex

Per la prima volta al mondo nei giorni scorsi è stato effettuato un intervento in emergenza sulla valvola mitrale a cuore battente con la tecnica Neochord, con il posizionamento di corde in gore-tex sul lembo malato della mitrale, per salvare un uomo di 65 anni. L'operazione è stata eseguita nel reparto di Cardiochirugia dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, diretto dal professor Mauro Rinaldi. L'intervento è perfettamente riuscito e il paziente è stato dimesso dall’ospedale dopo pochi giorni.

