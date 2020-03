Positivo al coronavirus l'assessore lombardo Mattinzoli

L'assessore di Regione Lombardia allo Sviluppo sostenibile Alessandro Mattinzoli è risultato positivo al coronavirus. Lo riferiscono in una nota il presidente Attilio Fontana e l'assesore al Welfare Giulio Gallera che poi fanno sapere "Come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la Giunta si sottoporrà ai test di accertamento". Ed è proprio Gallera che lancia un appello alle persone sopra i 65 anni aa uscire di casa il meno possibile nelle prossime due/tre settimane" Nella Regione le scuole restano chiuse mentre riapre il Duomo, con ingressi limitati. E c'è il primo contagio a Roma, è un poliziotto di Pomezia, chiusa la scuola frequentata dal figlio. In Italia sono oltre 1500 i contagi.