Oms: "La pandemia di coronavirus sta accelerando"

Il direttore Ghebreyesus: "Non siamo spettatori impotenti. Possiamo cambiarne la traiettoria"

"Più di 300mila casi di Covid-19 sono stati segnalati all'Oms, quasi da tutti i Paesi del mondo. La pandemia sta accelerando. Sono serviti 67 giorni perché dal primo caso rilevato si arrivasse ai primi 100mila casi, 11 giorni per altri 100mila, solo quattro giorni per ulteriori 100mila". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Non siamo prigionieri delle statistiche. Non siamo spettatori impotenti. Possiamo cambiare la traiettoria di questa pandemia di Covid-19. I numeri importano, perché non sono solo numeri. Sono persone, le cui vite e famiglie sono state stravolte" ha aggiunto

