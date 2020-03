Nuova terapia intensiva al San Raffaele di Milano, al via i lavori grazie a raccolta Ferragnez

191 mila persone hanno risposto all'appello di Fedez e Chiara Ferragni e hanno donato 3,8 milioni di euro. Partono oggi i lavori per costruire un nuovo reparto di terapia intensiva davanti al San Raffaele di Milano. I nuovi spazi verranno allestiti in tempi rapidissimi ampliando la tensostruttura che già copre l’ex campo sportivo dell’Università Vita-Salute. «Non avremmo mai pensato di potere incrementare così rapidamente l’assistenza ai nostri pazienti più fragili, cioè quelli che hanno come unica opportunità di cura la terapia intensiva», così ha commentato Alberto Zangrillo, primario dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare del San Raffaele. " A nome mio e di tutto il personale medico e infermieristico impegnato in questa emergenza ringrazio non solo Chiara e Fedez ma anche ogni singolo donatore" ha aggiunto il Professore.

