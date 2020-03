Nessun nuovo contagio a Vo' Euganeo: a Wuhan solo 4 nuovi positivi

Nessun nuovo caso di positività al Coronavirus a Vo' Euganeo: è la prima volta dall'inizio dell'emergenza nel comune padovano. A rilevarlo è stato il bollettino della Regione Veneto. E' di 99 pazienti, invece, il numero di positivi allo Spallanzani. Un dato che però è inalterato rispetto a ieri, come si apprende dal bollettino giornaliero dell'ospedale romano. Dei 99 pazienti "17 necessitano di supporto respiratorio. Il loro quadro clinico è stabile o in netto miglioramento per alcuni. I pazienti in osservazione sono 13. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici". In Cina a Wuhan, centro di partenza dell'epidemia, si sono registrati solamente 4 casi: il contagio ai minimi assoluti

