Milano, tour per la prevenzione maschile di Fondazione Veronesi e Fiat Professional

'Salute al maschile': oltre 10.300 chilometri in 12 città per i due Ducato 'trasformati' in studi medici mobili. Ultima tappa del tour fino al 2 novembr in Piazza Duomo a Milano per un controllo gratuito degli urologi della Fondazione Siu Urologia onlus

di Claudio Maddaloni

Oltre 10.300 chilometri percorsi per fare tappa in 12 città, dove sono stati controllati circa mille pazienti: è il bilancio del tour 'Salute al maschile' di Fondazione Veronesi, insieme con Fiat Professional che ha messo a disposizione due Ducato 'trasformati' in studi medici mobili. I due mezzi saranno in piazza del Duomo a Milano per l'ultima tappa del tour, fino a sabato 2 novembre: tutti gli uomini che lo vorranno potranno farsi fare un controllo gratuito da urologi della Fondazione Siu Urologia onlus. I risultati della campagna sono stati presentati a Milano, a Palazzo Marino, dal presidente della Fondazione Veronesi, Paolo Veronesi, con il responsabile brand Fiat Professional per l'area Emea, Stephane Gigou, e il presidente di Fondazione Siu, Luca Carmignani. Tutti hanno posto l'accento sul fatto che, a differenza delle donne, che fanno prevenzione fin da giovanissime, gli uomini sono pigri, restii a recarsi dal medico, salvo quando poi magari è troppo tardi per intervenire. "Dobbiamo cercare di colmare questo gap", ha sottolineato Veronesi, e l'occasione per provare a dare una svolta è arrivata "grazie all'incontro con Fiat Professional e Siu: abbiamo potuto sensibilizzare oltre 100mila uomini". Gigou ha spiegato che Fiat Professional ha un target di clienti per il 90% maschile, "e allora perché non prendersi cura anche delle persone, oltre che dei veicoli". Con Lancia Y e Pink Parade "siamo vicini alle donne con la Fondazione Veronesi. Era il momento di fare qualcosa anche per i nostri clienti uomini".

Carmignani, come Veronesi, ha sottolineato che tra i circa mille pazienti controllati nel tour, in molti casi erano presenti patologie già conclamate e diversi sono stati immediatamente indirizzati ai locali ospedali, mentre ben il 50% si è sottoposto al controllo solo perché "trascinato" fino al Ducato da una donna: moglie, madre, sorella. L'idea di Fondazione Veronesi e Fiat Professional è di proseguire con questo tipo di iniziative di sensibilizzazione, e Gigou ha spiegato che per il futuro si cercherà anche di legarle maggiormente a eventi che hanno luogo nelle varie città raggiunte. E perché no, anche di "varcare i confini, visto che Fiat Professional fa l'80% di fatturato all'estero". Il presidente del Consiglio comunale di Milano, Lamberto Bertolè, che ospitava la presentazione dell'iniziativa, ha ringraziato la Fondazione e Fca per "l'occasione inaspettata di una visita" data ai cittadini di Milano, "che è anche occasione di cura tempestiva".

I mezzi resteranno in piazza Duomo fino a sabato dalle 10 alle 18 per accogliere tutti gli uomini che vorranno sottoporsi a un primo consulto medico gratuito con gli urologi presenti a bordo. "Le malattie dell’apparato urogenitale maschile sono in crescita: ecco perché oggi lavoriamo anche per sviluppare una cultura della prevenzione tra gli uomini, tradizionalmente poco attivi a riguardo", ha sottolineato Veronesi. Dal 2015, anno in cui è nato 'Salute al maschile', la Fondazione ha finanziato il lavoro di 43 ricercatori, impegnati a trovare soluzioni innovative per la diagnosi precoce e la terapia dei principali tumori dell’apparato urogenitale maschile, che possono colpire la prostata (37mila i casi attesi nel 2019), la vescica (29.700, di cui 24mila tra gli uomini) e il testicolo (2.500).

"Siamo orgogliosi di essere al fianco di Fondazione Umberto Veronesi in questo progetto che ha coinvolto migliaia di persone in tutta Italia – conclude Gigou -. Del resto, da sempre Fca è in prima fila per supportare iniziative benefiche negli ambiti della prevenzione e del sostegno alla ricerca scientifica".

