Michela Persico positiva al Covid-19 rassicura i fans su Instagram

Un video per rassicurare sullo stato di salute suo e del suo fidanzato, il calciatore Daniele Rugani, entrambi contagiati dal coronavirus. "Stiamo bene" dice Michela Persico in un video social. Nella sfortuna, continua la giornalista e conduttrice TV, siamo stati fortunati e non abbiamo alcun sintomo della malattia. Michela nel suo messaggio al contempo rassicura e raccomanda: ci sono casi come i nostri ma la raccomandazione a tutti è 'restate a casa' se non in casi davvero di estrema necessità

