Metà degli italiani è in sovrappeso, uno su dieci è obeso

Molti italiani non supereranno la temuta "prova costume" quest’anno. Quasi la metà della popolazione infatti è in sovrappeso (24 milioni) mentre un italiano su dieci è addirittura obeso. A rivela lo stato di forma del Belpaese è uno studio dell’Università Popolare "Stefano Benemeglio" che ha elaborato dati dell'Iss e dell'Istat. Dallo studio emerge un netto gap tra Nord e Sud con secondo decisamente fuori forma. Si passa infatti dal 26% della popolazione in sovrappeso del Trentino-Alto Adige al 53% di quella della Basilicata, la regione più grassa del Paese.