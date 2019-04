Giulia Grillo: "Reintroduciamo il medico scolastico"

Reintrodurre il medico scolastico. È l'idea lanciata dal ministro della Salute Giulia Grillo, a margine di un convegno all'Inps. "È una figura che c'era un passato con un ruolo diverso ma aiutava la sanità. Oggi abbiamo una serie di problematiche come le patologie psichiche, il bullismo, le dipendenze e sarebbe molto utile - ha spiegato - L'idea va strutturata in base ai periodi di vita del bambino, il tema è la presa in carico delle fasce fragili".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata