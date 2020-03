La Regina Elisabetta II si rifugia nel castello di Windsor

Fuga da Buckingham Palace per la Regina Elisabetta II: la monarca britannica, infatti, andrà al castello di Windsor giovedì e vi resterà sino a dopo il periodo pasquale, a causa dell'epidemia di nuovo coronavirus. Lo ha inizialmente riferito The Sun, citando un portavoce di Buckingham Palace. Il palazzo ha fatto sapere che, in consultazione con medici e governo, è che nei prossimi mesi avrebbero attirato molte persone. La regina continuerà a incontrare singolarmente le persone questa settimana, incluso il premier Boris Johnson. Il governo di Londra ha chiesto ai cittadini britannici, soprattutto con più di 70 anni, di evitare i contatti "non essenziali" con altre persone per 12 settimane, per rallentare la diffusione del virus.

