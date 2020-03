La raccolta fondi lanciata da Chiara Ferragni e Fedez, raggiunti i 3 milioni di euro in meno di 24 ore

Mahmood, Arisa, Emma Marrone, Alessia Marcuzzi, Bebe Vio, Giulia De Lellis, Francesco Facchinetti... sono solo acuni dei nomi noti che hanno aderito alla raccolta fondi lanciata da Chiara Ferragni e da Fedez. In 24 ore sono stati raccolti in favore della terapia intensiva dell'Ospedale San Raffele di Milano oltre 3 milioni di euro. Una gara di solidarietà che la coppia ha accompagnato quasi minuto per minuto in una maratona social in cui si è dato spazio ai messaggi dei donatori, all'aggiornamento sulla cifra raggiunta, all'incitamento a continuare. Non solo vip naturalmente, quasi 200 mila persone hanno aderito con una donazione inima di 5 euro.

L'iniziativa era partita ieri mattina con l'annuncio di Chiara e Federico di avere aperto la raccolta iniziando con 100 mila euro messi a disposizione

La raccolta resta aperta e disponibile alle adesioni al link https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva. L'iniziativa realizzata con la collaborazione del professor Alberto Zangrillo, primario di terapia intensiva cardiovascolare e generale dell'ospedale San Raffaele di Milano, andrà in supporto alla terapia intensiva appunto, ambiente super specialistico per malati gravi. Gli ammalati con insufficienza respiratoria causata dall'epidemia in corso occupano questi reparti che risultano altamente insufficienti a fronteggiare la crisi. Un letto di terapia intensiva ha un costo nettamente superiore rispetto a un letto di degenza normale. È necessario un monitor che rilevi le funzioni vitali del paziente, un ventilatore che assista la respirazione del malato e una serie di pompe infusionali per liquidi e farmaci.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata