Nobel per la medicina a James Allison e Tasuku Honjo per le scoperte nella cura del cancro

Il Premio Nobel per la Medicina è stato assegnato a James P. Allison, degli Usa, e a Tasuku Honjo, del Giappone. Il premio è stato assegnato per le ricerche nel campo dell'immunoterapia, che hanno rivoluzionato la cura del cancro, ha spiegato la giuria.



"Stimolando la capacità del nostro sistema immunitario di attaccare le cellule cancerose, i vincitori del premio Nobel di quest'anno hanno stabilità un principio del tutto nuovo per curare il cancro", ha sottolineato l'Assemblea dei Nobel dell'Istituto Karolinska di Stoccolma. Le proteine possono impedire alle difese naturali del corpo di uccidere le cellule tumorali: la terapia è pensata per rimuovere questa proteina-freno e permettere al sistema immunitario di mettersi al lavoro più rapidamente per combattere il cancro.

Allison, che è professore all'università del Texas, e Tasuku Honjo, professore dell'università di Kyoto, nel 2014 vinsero per la loro ricerca il premio Tang, considerato la versione asiatica del Nobel. I due condivideranno i nove milioni di corone svedesi del premio Nobel, pari a circa 870mila euro. Saranno insigniti del riconoscimento da re Carlo XVI Gustavo di Svezia nella cerimonia ufficiale che si terrà a Stoccolma il 10 dicembre, anniversario della morte nel 1896 di Alfred Nobel, creatore dei premi Nobel.

