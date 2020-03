Italia in lockdown per il Coronavirus: 2milioni di persone controllate

Coronavirus e lockdown in Italia. Forti i controlli nel Belpaese: secondo i dati del Viminale sono 2.016.318 le persone controllate dall'11 al 22 marzo 2020 in applicazione delle misure di contenimento del contagio. Quelle Per quanto riguarda gli esercizi commerciali i controlli sono stati 973.799 con 2.277 titolari denunciati.

Nella sola giornata di ieri le Forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 157.621 persone e 10.326 sono state denunciate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 53.776, denunciati 158 esercenti e sospesa l'attività di 7 esercizi commerciali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata