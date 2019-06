Intesa Unicef-Saint Camillus University per la salute dei bambini

Il presidente dell'Unicef Italia Francesco Samengo e il rettore della Saint Camillus International University of Health Sciences, Giovanni Crisostamo Profita, nel corso della conferenza organizzativa dell'Unicef Italia che si tiene a Roma in questi giorni, hanno firmato un protocollo di intesa della durata di quattro anni per unire le proprie forze e competenze in ambito sanitario e di cooperazione per i bambini più vulnerabili.

"Ogni giorno nel mondo 7mila bambini muoiono nel primo mese di vita. Il primo gennaio di quest'anno sono nati nel mondo oltre 395mila bambini, circa 1.335 in Italia. È con grande senso di responsabilità che abbiamo deciso di impegnarci in questa collaborazione per i bambini più vulnerabili in Italia e nel mondo. Ogni bambino deve avere un accesso adeguato a cure mediche di qualità che consentano un suo corretto e sano sviluppo - ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell'Unicef Italia -. Questa collaborazione porterà a risultati concreti e positivi e sono orgoglioso di averne dato notizia in occasione della conferenza organizzativa annuale dell'Unicef Italia che riunisce i Presidenti provinciali e locali Unicef, i volontari, il nostro staff, il grande cuore pulsante della nostra organizzazione".

"Insieme con l'Unicef promuoveremo attività congiunte per la salute e il benessere dei bambini, collaboreremo per la definizione di specifici programmi di ricerca, porteremo avanti progetti nell'ambito della tutela della famiglia e dell'infanzia e della riduzione delle povertà socio educative attraverso la formazione di figure specializzate nel settore sanitario. Questa collaborazione è per noi un grande orgoglio, che porterà beneficio a tanti bambini in Italia e nel mondo", ha dichiarato il rettore della Saint Camillus International University of Health Sciences, Giovanni Crisostamo Profita.

