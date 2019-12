Influenza, 887mila persone colpite

In Italia, la circolazione virale dell'influenza "inizia a intensificarsi e la curva epidemica delle sindromi simil-influenzali si avvicina alla soglia epidemica che determina l’inizio del periodo epidemico". Lo si legge nell'ultimo rapporto epidemiologico InfluNet curato dall'Istituto superiore di sanità. Nella 49esima settimana del 2019, dal 2 all'8 dicembre, l’incidenza totale è pari a 2,88 casi per mille assistiti. Colpiti soprattutto i bambini sotto i cinque anni. Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 174.000, per un totale dall’inizio della sorveglianza di circa 887.000 casi. In Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Sicilia è stata superata la soglia epidemica.

Durante la quarantanovesima settimana del 2019, 756 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi influenzali tra i propri assistiti. Il valore dell'incidenza totale è pari a 2,88 casi per mille assistiti. Nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza è pari a 6,64 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 2,87, nella fascia 15-64 anni a 3,07 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,46 casi per mille assistiti.

