In moto per le strade di Roma con papillon e cravatta: l'iniziativa contro il cancro

Centinaia di motociclisti vestiti con giacca, cravatta e papillon si sono dati appuntamento in piazza Venezia, a Roma, per lanciare un messaggio di supporto alla lotta contro il cancro alla prostata. La manifestazione si chiama The Distinguished Gentlemen's Ride, letteralmente "il giro in moto per i gentiluomini distinti", ed è nata a Sidney nel 2012 grazie a Mark Hawwa. Da allora l'evento, che promuove la raccolta fondi contro la forma di tumore che colpisce più di 30 mila persone ogni anno in Italia, si è diffuso in tutto il mondo: il 30 settembre l'evento si è svolto in contemporanea in 650 città in tutto il mondo. In sella alla propria moto sono salite 120 mila persone.