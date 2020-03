Il Papa: "Ho chiesto al Signore di fermare l'epidemia"

"Ho chiesto al Signore di fermare l’epidemia: fermala con la tua mano". Lo ha detto Papa Francesco in una intervista rilasciata Repubblica. "Ho pregato per questo", ha detto Bergoglio che ha rivolto parole a chi combatte in prima linea: "Ringrazio chi si spende per salvare gli altri. E chiedo che tutti siano vicini a coloro che hanno perso i propri cari".

