Il 23-24 novembre torna a Rimini il meeting della terza età

Torna anche quest’anno al Palacongressi di Rimini il Congresso di Senior Italia FederAnziani dedicato alla terza età, dove la kermesse CosmoSenior con tre giorni di incontri, momenti educativi e stand per il mondo over 55, si intreccia con il Congresso annuale della federazione della terza età, con i workshop medico-scientifici nei quali società scientifiche e professioni medico-sanitarie si incontrano faccia a faccia con le Istituzioni per affrontare i temi della salute e della prevenzione. Il Congresso Senior Italia quest’anno vede come presidente onorario il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e come presidenti i direttori generali del ministero della Salute Marcella Marletta (Farmaci e Dispositivi Medici) e Claudio D’Amario (Prevenzione). Sabato 23 e domenica 24 parteciperà alle attività il testimonial della Festa dei Nonni Lino Banfi.

CosmoSenior è la manifestazione, giunta quest’anno alla sua settima edizione, organizzata da Senior Italia FederAnziani in collaborazione con up! media & health, Intermedia, Palacongressi di Rimini, Italian Exhibition Group, nella quale trovano posto i vari temi della Silver Economy, come benessere, alimentazione e nutrizione, prevenzione, sanità e salute, tecnologia, turismo, servizi, domotica, tempo libero, arte e cultura, sistemi di sicurezza di vita, e molto altro. Una tre giorni di workshop, incontri, convegni tematici, con una vasta scelta di aree espositive, e soprattutto un grande villaggio della salute dedicato alla prevenzione e agli screening gratuiti, un evento unico in Italia.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE - SCREENING GRATUITI. CosmoSenior offrirà, come ogni anno, l‘opportunità di sottoporsi, grazie a una squadra di medici specializzati, a screening gratuiti per le principali patologie della terza età in ambito respiratorio, cardiovascolare, angiologico, dermatologico, fragilità ossea e vista.

Obiettivo dell‘iniziativa è consentire al cittadino di rilevare rapidamente e senza spese le eventuali alterazioni nei parametri di salute che possano richiedere un approfondimento da parte del proprio medico di famiglia o dello specialista di riferimento.

Un‘area screening ancora più grande rispetto agli anni precedenti, un vero e proprio Villaggio della Salute che si amplia e cresce di anno in anno anche nelle tipologie di screening e nella presenza di importanti partner scientifici.

