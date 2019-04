Giornata della lotta alla trombosi, ALT lancia la campagna social Check Your Pulse

Quindici secondi per ascoltare il ritmo del proprio cuore, tre minuti per convincere anche gli altri a farlo, condividendo questo messaggio. È la sfida che ALT - Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle Malattie Cardiovascolari lancia in occasione dell'ottava Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi (www.giornatatrombosi.it), in programma mercoledì 17 aprile, per dire "alt" all’ictus cerebrale da fibrillazione atriale, con la campagna ChYP - Check Your Pulse.

Due milioni di italiani e sei milioni di europei - spiega la onlus - soffrono di fibrillazione atriale: un problema diffuso e grave, spesso ignorato o non riconosciuto, che può avere conseguenze devastanti, quando provoca un ictus cerebrale. Riconoscere la fibrillazione atriale permette di curarla e di evitare l’ictus cerebrale.

"L’intervallo fra un battito e l’altro deve essere regolare, come il ritmo di un tamburo: se non lo è, un elettrocardiogramma può confermarlo, un medico può suggerire la cura appropriata, e noi avremo salvato una, molte, tante vite. Talmente facile che può farlo anche un bambino", fanno sapere ancora da ALT.

ChYP - Nell'ambito del progetto ChYP, l'associazione invita tutti, adulti e piccini, a imparare a "sentire il ritmo del cuore" grazie al tutorial di 45 secondi, in italiano e in inglese, da guardare e condividere.

Ecco allora l'appello di ALT: mercoledì 17 aprile tutti sono chiamati a fare un ChYP con due dita sul polso, scattare una foto e postarla ciascuno sui propri canali Facebook e Instagram, usando gli hasthag #alt #chyp #checkyourpulse #atrialfibrillation #giornatanazionaletrombosi #stroke #ictus #heart #rhythm e @alt, per aiutarci a fare in modo che il messaggio arrivi a tutti e che nessuno, un giorno, possa dire "…Io non lo sapevo…".

L'onlus, inoltre, invita tutti a collegarsi alle sue pagine Facebook e Instagram, per rispondere fino al 17 aprile al sondaggio online ChYP&QUIZ, dove gli utenti possono testare il proprio livello di informazione e conoscenza sulla fibrillazione atriale e ictus cerebrale mettendosi alla prova rispondendo a una domanda al giorno.

Il messaggio di ChYP è promosso anche dal Gruppo Bracca Acque Minerali che, in occasione della Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi, distribuisce sulle tavole degli italiani 2 milioni di bottiglie di acqua con la retro etichetta dedicata al messaggio di prevenzione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata