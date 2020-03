Germania, morto suicida ministro Finanze Assia: 'Era sotto pressione per crisi coronavirus'

Il ministro delle finanze dell'Assia, Land tedesco che comprende Francoforte, è stato trovato morto. Le autorità hanno affermato che sembra essersi suicidato. Il corpo di Thomas , 54 anni, membro della Cdu di Angela Merkel, è stato trovato sabato sui binari della ferrovia a Hochheim, vicino a Francoforte. Il governatore dello stato Volker Bouffier ha collegato la morte di Schaefer alla crisi del coronavirus. Bouffier ha dichiarato che Schaefer era preoccupato per "se fosse possibile riuscire a soddisfare le enormi aspettative della popolazione, in particolare per quanto riguarda l'aiuto finanziario". "Devo presumere che queste preoccupazioni lo abbiano sopraffatto", ha detto Bouffier, "apparentemente non riusciva a trovare una via d'uscita. Era disperato e ci ha lasciato".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata