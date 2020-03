Francia, Macron annuncia la chiusura di scuole e università

Il capo dell'Eliseo vara misure per il coronavirus: "E' la più grande crisi sanitaria in un secolo". Domenica le elezioni municipali si terranno regolarmente

Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato alla nazione sull'emergenza coronavirus annunciando misure per evitare il contagio ."Da lunedì e fino a nuovo ordine le scuole, i collegi, le università sarannno chiuse, per una ragione semplice: i più giovani sono coloro che diffondo il più rapidamente il virus anche se i bambini sono più spesso asintomatici", ha detto il capo dell'Eliseo, sottolineando che "siamo soltanto all'inizio di questa epidemia, in tutta Europa sta accelerando e si intensifica e la priorità per la nostra nazione sarà la salute". "Colpisce tutti i continenti e tutti i paesi europei è la più grave crisi sanitaria che la Francia ha vissuto in un secolo", ha proseguito Macron che poi ha chiesto "a tutte le persone di più di 70 anni, che soffrono di malattie croniche o chi è portatore di handicap di stare il più possibile a casa".

"I trasporti pubblici saranno mantenuti operativi", ma "invito i francesi a limitare gli spostamenti", ha affermato ancora il presidenbte francese, precisando che che le elezioni municipali si terranno domenica 15 marzo, come previsto.

