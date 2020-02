Fontana: La popolazione sta reagendo positivamente alle restrizioni

"Credo di poter dire che la popolazione sta reagendo positivamente. Ieri ci sono stati degli episodi di tentativi di accaparrarsi cibo, ma sono inutili perché tutti gli approvvigionamenti funzionano. La vita non è cambiata in nulla tranne le azioni che abbiamo messe in campo. Attendiamo con grande fiducia che queste misure possano dare i primi risultati. Siamo convinti che daranno risultati positivi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa a Milano sull'emergenza coronavirus.