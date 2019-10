Firenze, il 3 novembre la corsa non competitiva di solidarietà AiLoveRunning

Quinta edizione di AiLoveRunning: la corsa/camminata non competitiva di solidarietà, organizzata da Ail Firenze (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma), in collaborazione con il Gruppo sportivo Maiano, affiliato Uisp, in programma quest'anno domenica 3 novembre sulle colline di Careggi a Firenze. L'evento, come ogni anno, sosterrà uno specifico progetto scientifico/assistenziale - quest'anno sarà l'attività di accoglienza gratuita che si svolge a Casa Ail) . Alla conferenza stampa di presentazione nella sala stampa Cutuli di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10 a Firenze hanno preso parte l'assessore al Diritto alla salute, welfare e sport, Stefania Saccardi, del presidente Ail Firenze, Silvio Fusari, e il calciatore ex Fiorentina Manuel Pasqual, testimonial Ail Firenze.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata