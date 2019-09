Fiat Professional e Fondazione Veronesi: il tour prevenzione maschile arriva a Roma

Ha fatto tappa in piazza San Giovanni in Laterano, uno dei luoghi simbolo di Roma, il tour della prevenzione al maschile targato Fiat Professional e Fondazione Umberto Veronesi. L'iniziativa, che ha come obiettivo la sensibilizzazione alla lotta ai tumori negli uomini italiani di tutte le età, è giunta all'ottava tappa e ha visto due Ducato allestiti per usufruire in modo gratuito dei servizi di consulenza medica forniti dagli urologi di Fondazione Siu (Società italiana urologia). "Siamo molto soddisfatti di questo progetto - commenta Simona Magnarelli, responsabile ufficio stampa Fiat Professional -. Il nostro brand ha una clientela molto in target e siamo contenti di avvicinarci al pubblico maschile non solo dal punto di vista del prodotto ma anche della salute". Simbolo del progetto, un grande fiocco realizzato con circa cento volontari: "A sostegno di questo messaggio abbiamo voluto realizzare un fiocco azzurro per ribadire l'importanza di questo tema. L'idea è quella di creare un filo blu della prevenzione che leghi tutti i quanti".

Dopo aver toccato Torino, Verona, Genova, Firenze, Bologna e Pescara, la rassegna itinerante è stata ospitata ad Atessa (Chieti) allo stabilimento Sevel, 'casa' del Ducato: "Con il progetto Salute al maschile, la Fondazione è attiva sul a sostegno ricerca e della prevenzione ai tumori al maschile, che sono vescica, prostata e testicoli. Abbiamo effettuato oltre 600 consulti urologici da quando è partito il tour a maggio - precisa Nicolò Cavalieri, responsabile eventi di Fondazione Veronesi -. Vogliamo che gli uomini siano sempre più consapevoli e facciano sempre più prevenzione primaria ma anche secondaria da un urologo". L'appuntamento oltre alle piazze arriva anche da alcuni concessionari presenti sul territorio per entrare ancora più in contatto con il pubblico: "Abbiamo più del 90% di clientela maschile che ha risposto bene all'iniziativa. Ha riscosso molto interesse - precisa Alessandro Appolloni, responsabile vendite Fiat Professional, Romana Diesel - anche perché a detta dei clienti, il tema della prevenzione non è molto trattato perché purtroppo si è sempre presi da altro. Ben vengano iniziative del genere che allargano e diffondo questo tipo di cultura".

