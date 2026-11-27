Buone notizie per la salute degli occhi: una molecola nata dalla ricerca italiana – e dall’eredità di un Premio Nobel – è al centro di un’alleanza italo-francese che punta a fare la differenza contro le infiammazioni della superficie oculare. L’azienda biofarmaceutica italiana Epitech Group e la francese Horus Pharma hanno firmato un accordo di licenza esclusiva a livello mondiale per sviluppare e commercializzare prodotti oftalmici e per la pelle del contorno occhi a base di adelmidrol.

Ma che cos’è l’adelmidrol? Si tratta di una molecola che promette di offrire risposte concrete a chi soffre di disturbi della superficie oculare (come secchezza, irritazioni e infiammazioni croniche), sempre più diffusi anche a causa dell’invecchiamento della popolazione e dell’uso degli schermi. Per capire cosa rende speciale l’adelmidrol bisogna fare un passo indietro fino agli studi del Premio Nobel Rita Levi-Montalcini. Fu proprio la scienziata italiana a scoprire il meccanismo biologico chiamato ALIA (Autacoid Local Injury Antagonism), un sistema di autodifesa naturale con cui il nostro corpo tiene sotto controllo l’infiammazione quando un tessuto subisce un danno o uno stress.

Le molecole ‘salva occhi’ al centro dell’intesa

“L’adelmidrol occupa un posto importante nella storia della nostra ricerca e rappresenta il risultato di un percorso pluridecennale dedicato ai meccanismi di regolazione naturale dell’organismo”, spiega Raffaella della Valle, presidente e amministratrice delegata di Epitech Group. Il gruppo studia infatti da decenni le ALIAmidi, famiglia di molecole (di cui fa parte l’adelmidrol) capaci di imitare e potenziare questo meccanismo fisiologico, favorendo il ripristino dell’equilibrio dell’organismo nel rispetto dei suoi naturali processi di autoregolazione.

Dunque l’Italia mette sul piatto il brevetto e decenni di ricerca sulla neuroinfiammazione, mentre la Francia la capacità di trasformare la molecola in farmaci e prodotti pronti per il mercato globale. In base all’intesa, Horus Pharma — specializzata da oltre vent’anni nella cura degli occhi — si occuperà di tutto lo sviluppo clinico e della distribuzione internazionale dei futuri prodotti a base di adelmidrol, sia per uso oculare sia per la dermatologia perioculare (la delicata zona delle palpebre e del contorno occhi).

“Le ricerche condotte hanno rafforzato il nostro interesse per le potenzialità dell’adelmidrol”, commenta Claude Claret, Fondatore e Amministratore Delegato di Horus Pharma. “Mettiamo in comune le nostre competenze con Epitech Group per sviluppare nuove soluzioni a beneficio dei pazienti e dei medici”. Un’intesa per la salute degli occhi caratterizzata da una visione globale.