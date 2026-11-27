Dopo la corsa in ordine sparso al daraxonrasib, con gli assoli di Lazio e Lombardia, la musica cambia. Sul tema, caldissimo, del nuovo farmaco della speranza contro il tumore al pancreas metastatico le Regioni infatti si ricompattano e promettono “decisioni condivise e in accordo con Aifa”. Ma che cosa era successo?

Gli annunci di Lazio e Lombardia

Dopo il primo intervento della Lombardia, che settimane fa aveva autorizzato l’acquisto negli Stati Uniti del medicinale per una mamma della provincia di Lecco, il Lazio ha deciso di garantire, attraverso un protocollo regionale, l’accesso gratuito al medicinale a tutti i pazienti che ne avessero indicazione. Un annuncio che ha portato l’Agenzia italiana del farmaco a puntualizzare come “il prospettarsi di iniziative di acquisto a livello territoriale” rischi di avere delle “ripercussioni sfavorevoli alla rapida conclusione della negoziazione di un prezzo sostenibile per il Ssn, nell’interesse di tutti i pazienti italiani”.

Nella fase delicatissima della negoziazione del prezzo di daraxonrasib, insomma, agire in ordine sparso rischia di indebolire la stessa Aifa. Anche considerato che l’Agenzia è in attesa della risposta di Revolution Medicine alla “proposta formale ai sensi della legge 648/1996″. Si tratta di una norma che consente di erogare determinati farmaci a carico del Ssn, quando non esiste un’alternativa terapeutica valida.

Le Regioni e l’impegno per l’accesso precoce a daraxonrasib

Ora le Regioni, riunite nella Commissione salute straordinaria del 25 novembre, fanno sapere di aver “espresso un orientamento unanime in relazione alla necessità di accesso precoce a daraxonrasib” per i pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico.

Dunque intendono adottare “una linea unitaria in attesa del confronto con Aifa e, a fronte delle evidenze scientifiche disponibili, richiedono la possibilità di inserimento nell’elenco dei farmaci innovativi, a tutela della salute dei cittadini, della salvaguardia del Fondo Sanitario Nazionale e dei bilanci regionali“.

E mentre le notizie sui risultati di daraxonrasib si moltiplicano, insieme alle raccolte fondi e agli appelli dei pazienti, la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni accende i riflettori sulla necessità di “una corretta informazione rivolta ai cittadini, rigorosa e coerente con le evidenze scientifiche“. In questo percorso di accesso precoce, deve infatti essere garantita l’equità e l’appropriatezza nei percorsi assistenziali, valutando con la massima attenzione le implicazioni organizzative, deontologiche e – appunto – di equità. Non possono esserci cittadini con tumore al pancreas di serie A e di serie B, insomma.

Le sfide aperte e le richieste delle Regioni

“Di fronte a situazioni cliniche e umane estremamente delicate, il nostro dovere è coniugare tempestività istituzionale, rigore scientifico, sostenibilità del sistema pubblico ed equità per tutti i cittadini, lavorando in modo unitario con Aifa e con gli organi nazionali competenti per arrivare in tempi rapidi a soluzioni chiare, condivise e sostenibili per il Servizio Sanitario Nazionale”, scandisce il coordinatore della Commissione Salute, Massimo Fabi.

Perché questo nuovo farmaco – che sembra dare risposte più marcate e raddoppiare la sopravvivenza mediana – rappresenta un’opzione preziosa per pazienti impegnati in una corsa contro il tempo. Ma le informazioni sugli effetti e l’utilizzo migliore di daraxonrasib stanno ancora arrivando dagli studi clinici in corso, anche in Italia. E sono essenziali per rispondere alle tante domande ancora aperte su un medicinale venduto negli Stati Uniti a circa 40mila dollari al mese.