Regioni italiane in ordine sparso nella corsa a daraxonrasib, il nuovo farmaco della speranza per il tumore al pancreas metastatico sviluppato dalla biotech Revolution Medicine. Dopo l’intervento della Lombardia, che aveva autorizzato l’acquisto negli Stati Uniti del medicinale da circa 40mila dollari al mese per una mamma della provincia di Lecco, oggi il Lazio rivendica di essere la prima Regione italiana ad aver deciso di garantire, attraverso un protocollo regionale, l’accesso gratuito al medicinale. L’annuncio arriva dal presidente della Regione Francesco Rocca, che ne ha dato notizia sul ‘Messaggero’ e attraverso il proprio profilo Facebook.

Le parole di Francesco Rocca

“Di fronte a una patologia aggressiva come il tumore del pancreas metastatico, le istituzioni hanno il dovere di dare risposte rapide, fondate sulle evidenze scientifiche e uguali per tutti”, scrive Rocca. La mossa sembra ‘spiazzare’ l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), impegnata nella definizione di un percorso di accesso precoce a daraxonrasib per i pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico, dopo la recente autorizzazione all’immissione in commercio da parte della Commissione europea.

Il provvedimento del Lazio punta dunque a consentire l’accesso al farmaco senza che il costo ricada sui pazienti. E i criteri di eleggibilità saranno definiti nella delibera. Il tutto mentre anche altre Regioni si attivano per rispondere alle pressioni dei pazienti.

L’alert di Aifa, i rischi per la negoziazione e il richiamo all’equità

Ma a che punto è la procedura italiana? L’Agenzia di via del Tritone fa sapere di aver “recentemente trasmesso all’azienda” Revolution Medicine, guidata in Italia da Valentino Confalone, una proposta formale ai sensi della legge 648/1996. La norma consente di erogare determinati farmaci a carico del Ssn, quando non esiste un’alternativa terapeutica valida, previo parere della Commissione scientifica ed economica del farmaco (Cse) di Aifa.

In attesa della risposta, l’Agenzia guidata da Robert Nisticò auspica “che il confronto possa concludersi rapidamente con un accordo che tuteli il diritto fondamentale alla salute e garantisca equità nell’accesso al trattamento a carico del Servizio Sanitario Nazionale per tutti i pazienti eleggibili, in ogni Regione”.

In questa fase, “il prospettarsi di iniziative di acquisto a livello territoriale rischia di avere delle ripercussioni sfavorevoli alla rapida conclusione della negoziazione di un prezzo sostenibile per il Ssn, nell’interesse di tutti i pazienti italiani”, avverte Aifa.

Daraxonrasib e le preoccupazioni degli oncologi

A chiedere una soluzione nazionale per il bene dei pazienti sono stati, più volte in questi mesi, gli oncologi italiani. “I farmaci salvavita contro il cancro devono essere disponibili in modo uniforme su tutto il territorio. È importante definire un iter nazionale per evitare che singole iniziative regionali, come sta avvenendo in queste settimane per l’accesso a daraxonrasib, creino disparità territoriali”, ha sottolineato il presidente Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica) Massimo Di Maio solo pochi giorni fa.

A preoccupare Di Maio il rischio che la “buona volontà” delle istituzioni locali possa rivelarsi un boomerang, generando discrepanze a danno dei pazienti.

“Ogni anno, in Italia, si stimano oltre 13.500 nuovi casi di carcinoma pancreatico e la mortalità resta elevata. Il contrasto a questa neoplasia deve diventare una priorità della ricerca e della sanità italiana”, ha detto Di Maio, auspicando una negoziazione rapida. Perché il tempo corre veloce per i malati di tumore al pancreas metastatico. E le diseguaglianze appaiono particolarmente odiose.