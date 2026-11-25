Fino a 70 milioni di euro l’anno per favorire l’accesso precoce ai farmaci innovativi, anche prima che ne venga riconosciuta la rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale. È una delle misure previste dal disegno di legge di Bilancio illustrate dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, intervenuto con un videomessaggio all’apertura del 43° Congresso nazionale della Società italiana di farmacologia (Sir), in programma al Centro Congressi Lingotto di Torino fino al 28 novembre.

La proposta per i farmaci innovativi

La proposta introduce, in via sperimentale per il triennio 2027-2029, un meccanismo destinato ai pazienti con patologie gravi e invalidanti per le quali non esistono valide alternative terapeutiche. “L’obiettivo è ridurre i tempi di accesso alle nuove terapie, valorizzando l’innovazione quando il bisogno clinico è urgente, nel rispetto delle garanzie scientifiche e regolatorie e della sostenibilità del sistema”, spiega Gemmato.

“L’innovazione ha valore solo se riesce a raggiungere concretamente i pazienti”, ha sottolineato il sottosegretario, evidenziando la necessità di rendere più rapido il passaggio dai progressi scientifici alla loro applicazione nella pratica clinica. Gemmato ha richiamato anche il percorso di riforma della legislazione farmaceutica e le misure per rafforzare la capacità dell’Italia di attrarre investimenti nella ricerca e nella produzione.

Ridurre il payback farmaceutico

Tra queste la proposta di ridurre la quota di payback farmaceutico, entro un limite complessivo di 160 milioni di euro annui, per le aziende che realizzano investimenti aggiuntivi nel Paese in ricerca, innovazione e produzione farmaceutica. L’intenzione è sostenere la competitività del settore e favorire una maggiore collaborazione tra imprese, università e centri di ricerca.

Il tema degli investimenti è al centro anche dell’intervento del presidente della Sif, Armando Genazzani, che ha posto l’accento sule difficoltà della ricerca farmacologica italiana nel trasformare le proprie competenze scientifiche in nuovi medicinali e valore economico per il Paese.

“Dietro queste innovazioni c’è il lavoro del farmacologo, figura centrale in tutte le fasi dello sviluppo di un medicinale: dall’individuazione del bersaglio molecolare alla progettazione della molecola, dagli studi clinici fino ai processi regolatori”, sottolinea Genazzani, ordinario di Farmacologia all’Università di Torino.

“I farmacologi italiani sono riconosciuti a livello internazionale ma la ricerca svolta fa fatica a emergere e trasformarsi in valore per il Paese. In Italia – conclude – manca un ecosistema di finanziamenti pubblici e privati che crede allo sviluppo di farmaci come investimento di salute, sociale ed economico”.