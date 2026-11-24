“È positivo che la Legge di Bilancio riconosca la sanità e la farmaceutica come asset strategici per il Paese. E guardiamo con interesse ai nuovi meccanismi di early access, che possono accelerare l’arrivo delle terapie più innovative ai pazienti italiani, anche se sarà importante comprenderne meglio le modalità di attuazione. Sul payback, invece, ci saremmo aspettati un intervento più incisivo”. Parola di Jacopo Murzi, Ad di Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia, che analizza con LaPresse le prospettive dell’azienda nel nostro Paese, anche alla luce della legge di Bilancio, e assicura: “Vogliamo continuare a crescere in Italia”.

Il nodo del payback e la ‘ricetta’ dell’Ad di Johnson & Johnson

“L’aumento del tetto della spesa per acquisti diretti solo dal 2028, insieme a misure selettive legate agli investimenti, non costituisce una risposta strutturale e definitiva a una criticità che continua a generare forte incertezza per le imprese. Se vogliamo attrarre investimenti e rafforzare la competitività dell’Italia nelle life sciences, dobbiamo creare un quadro che consenta alle aziende di programmare e investire con maggiore certezza. È su questo che serve un passo in più”, sottolinea Murzi.

Per il manager, rientrato in Johnson & Johnson dopo aver guidato la filiale italiana di Moderna, “il vero tema oggi riguarda la competitività europea. Negli ultimi vent’anni l’Europa ha perso circa il 25% della sua quota globale di investimenti in ricerca e gli studi clinici si sono dimezzati. E nel 2024, per la prima volta, la Cina ha superato Europa e Stati Uniti per numero di nuove sostanze attive. Non è una questione di qualità scientifica: in Europa continuiamo a fare ricerca e sviluppo di eccellenza, ma serve una vera politica industriale per le life sciences, accompagnata da un quadro regolatorio stabile e prevedibile che garantisca tempi certi per l’arrivo dell’innovazione, ne riconosca pienamente il valore e rafforzi l’attrattività e la competitività del nostro continente”.

L’Italia del pharma e la desertificazione dell’innovazione

E l’Italia? Può contare su numeri importanti, riflette Murzi: con 74 miliardi di produzione e 69,2 di esportazione e una locomotiva del pharma. “Negli ultimi dieci anni l’export farmaceutico è cresciuto del 248%, più della media Ue. Ma il rischio che intravediamo è la desertificazione dell’innovazione: meno investimenti, meno ricerca, meno accesso per i pazienti. Da cittadino credo ci sia sempre più bisogno che venga riconosciuto il diritto all’innovazione come parte integrante del diritto alla salute, senza il quale rischiamo davvero di perdere uno dei capisaldi nella nostra società”, scandisce l’Ad di Johnson & Johnson Innovative Medicine.

Il peso del payback sulle imprese

Quanto al tasto dolente del payback, “nato come misura emergenziale, nel tempo – ricorda Murzi – si è trasformato in uno strumento cronico, strutturale, di controllo della spesa farmaceutica e di copertura dello sfondamento ricorrente dei tetti programmati, a partire da quello sugli acquisti diretti. Lo studio indipendente del Cerm lo fotografa con chiarezza: il ripiano a carico delle imprese è passato da 0,13 miliardi nel 2013 a 2,38 miliardi nel 2025, con la spesa per acquisti diretti all’11,82% del Fondo sanitario a fronte di un tetto programmato dell’8,30% e uno sfondamento di 4,77 miliardi. Qui emerge l’anomalia di fondo: come aziende farmaceutiche siamo chiamati a coprirne una quota crescente ex post, senza avere alcuno strumento per governarne l’entità. Proprio su questo il Tar Lazio ha rimesso la questione alla Corte costituzionale: attendiamo la pronuncia con fiducia”.

L’imprevedibilità “incide direttamente sulla sostenibilità economica. Secondo il Cerm, considerando il solo payback sugli acquisti diretti, il ROIC, cioè l’indice di redditività delle imprese, scende al 6,4% in media e al 5,4% come valore mediano per le imprese analizzate. In altre parole, per una parte significativa delle imprese il rendimento dopo il payback non è più sufficiente a remunerare il capitale investito. In un settore ad alta intensità di capitale e con tempi di sviluppo molto lunghi, significa mettere a rischio proprio gli investimenti in ricerca, produzione e innovazione”, puntualizza Murzi.

C’è poi un tema di fondo. “Un tetto che viene superato in modo strutturale ci dice che continuiamo a guardare alla spesa farmaceutica solo come a un costo da contenere, non come a un investimento che genera valore nel tempo per pazienti, sistema sanitario ed economia. Secondo un recente studio Efpia condotto in 29 Paesi, Italia inclusa, tra il 2014 e il 2024 gli 11,67 miliardi investiti in farmaci innovativi hanno generato benefici per 66 miliardi: ogni euro ne restituisce al sistema 5,67, che salgono a 6,80 in oncologia. Se non ne teniamo conto, rischiamo di sottostimare il valore dell’innovazione e di trasferire l’onere su altre componenti del sistema, dagli ospedali all’assistenza informale, fino ai pazienti e alle loro famiglie. Per questo riteniamo necessario introdurre un limite massimo ex ante al ripiano”.

I numeri di Johnson & Johnson in Italia e il futuro dell’azienda

Insomma, per Jacopo Murzi la sfida non è scegliere tra sostenibilità e innovazione, ma costruire un quadro stabile che renda possibili entrambe. D’altra parte “siamo presenti in Italia dal 1975, prima ancora che nascesse il Servizio Sanitario Nazionale. Oggi contiamo circa 1.500 persone tra Milano e Latina e siamo tra le prime tre aziende del settore nel Paese. Latina è l’hub Small Molecule globale del gruppo: da lì partono oltre 4 miliardi di compresse l’anno, esportate per il 97% in tutto il mondo”, ricorda.

“Solo nel 2025 abbiamo condotto 127 studi clinici, che hanno coinvolto oltre 7.500 pazienti. A tenere insieme queste dimensioni c’è un principio che guida Johnson & Johnson dal 1943: la responsabilità verso pazienti, operatori sanitari e comunità. È questa visione che ci porta a considerare l’Italia un partner strategico, con cui far crescere l’innovazione e renderla accessibile a chi ne ha bisogno”.

“Venti nuove terapie entro il 2030”

Non solo. “Oggi abbiamo la pipeline più ampia e promettente della nostra storia: entro il 2030 prevediamo, a livello globale, il lancio di più di 20 nuove terapie e oltre 50 estensioni di indicazione, con due terzi dei programmi first-in-class. Lavoriamo nelle aree a maggiore bisogno insoddisfatto: oncologia, immunologia, neuroscienze e cardiopolmonare. La direzione è curare prima e meglio, spostando l’intervento in fasi sempre più precoci di malattia; circa un terzo dei nostri lanci previsti tra il 2024 e il 2030 riguarderà trattamenti personalizzati, nella logica della medicina di precisione. Il punto, però, non è soltanto sviluppare nuovi farmaci. La sfida è fare in modo che il sistema sia pronto ad accoglierli e che i pazienti possano beneficiarne in tempi appropriati”, sottolinea l’esperto.

“La nostra ambizione è continuare a rafforzare il contributo dell’Italia alla ricerca, alla produzione e all’innovazione, impegnandoci affinché i pazienti possano beneficiare sempre più rapidamente della prossima generazione di terapie. È il messaggio che emerge anche dal confronto sviluppato nel Libro Bianco ’50 Anni di Futuro’: il futuro della salute richiede una visione di lungo periodo e un ecosistema capace di generare, attrarre e trasformare l’innovazione in salute e sviluppo per il Paese”, ricorda il manager.

D’altra parte dal 2019 “l’occupazione nello stabilimento di Latina è cresciuta di circa il 30%. Gli investimenti nel nostro settore si programmano però su orizzonti di lungo periodo e richiedono prevedibilità, tempi certi e un contesto competitivo capace di riconoscere il valore dell’innovazione. Il nostro impegno è chiaro: siamo in prima linea nel dialogo con le istituzioni e con gli interlocutori del sistema salute per creare le condizioni affinché l’Italia continui ad attrarre investimenti e il Ssn sia sempre più moderno e vicino ai bisogni dei cittadini”, conclude il numero uno di Johnson & Johnson.