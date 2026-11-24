Perché qualcuno risponde alle terapie anti-cancro e altri no? Nel caso dell’immunoterapia a fare la differenza sono anche i microscopici componenti del microbiota polmonare: i batteri. A dircelo è un nuovo studio frutto del lavoro di ricercatori italiani, pubblicato su ‘Cancer Immunology Research’ e sostenuto da Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.

Nel mirino i batteri presenti nei polmoni: possono contribuire a creare un microambiente che ostacola la risposta del sistema immunitario contro il tumore, riducendo così l’efficacia dell’immunoterapia. Un po’ come accade per via di alcuni batteri intestinali nel tumore del colon.

“I nostri risultati indicano che anche i batteri presenti all’interno del tumore, e non solo quelli intestinali, possono influenzare l’efficacia dell’immunoterapia. Intervenire direttamente sulle vie respiratorie potrebbe aiutare a rimuovere questa barriera locale limitando al contempo le alterazioni del microbiota intestinale”, ha spiegato la coordinatrice dello studio Lucia Sfondrini, docente di Patologia Generale al Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università Statale di Milano e ricercatrice presso l’Istituto Nazionale dei Tumori.

Il lavoro è firmato da studiosi dell’Università degli Studi di Milano e della Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di Milano in collaborazione con il Leibniz Institute for Immunotherapy di Ratisbona (Germania).

Che cosa hanno scoperto i ricercatori e il ruolo degli antibiotici

I ricercatori hanno osservato nei modelli preclinici che i batteri associati al tumore favoriscono l’aumento dei linfociti T regolatori (Treg), cellule che possono frenare la risposta immunitaria antitumorale. Per contrastare questo effetto sono stati somministrati antibiotici per aerosol, in modo da intervenire localmente sul microbiota polmonare limitando l’impatto su quello intestinale.

Risultato? Il trattamento ha ridotto le cellule T regolatorie e, in combinazione con la terapia anti-PD-1, migliorato la risposta terapeutica. “Questo trattamento favorisce l’aumento e la diversità di linfociti T terapeuticamente efficaci”, aggiunge Luca Gattinoni, responsabile della Divisione di “Functional Immune Cell Modulation” del Leibniz Institute for Immunotherapy di Ratisbona.

Dopodichè i ricercatori hanno analizzato 95 campioni di tumori polmonari umani. Sequenze di Dna compatibili con la presenza di batteri associati al tumore sono state rilevate in 33 campioni, pari a circa il 35% della coorte analizzata. I campioni contenenti tali sequenze mostravano una maggiore infiltrazione di linfociti T regolatori.

I risultati sono coerenti con quanto osservato sperimentalmente. “Sebbene l’analisi dei campioni umani non consenta di stabilire un rapporto causale, supportano la possibile rilevanza clinica dello studio”, osservano Valentino Le Noci e Christopher Heuser, ricercatori rispettivamente della Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e del Leibniz Institute for Immunotherapy di Ratisbona.

Si apre così una nuova prospettiva sulla relazione tra microbiota – non solo quello intestinale – e immunoterapia nella lotta ai tumori.