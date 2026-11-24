Un triste primato, che l’Italia non riesce a ‘perdere’ e che brucia – secondo le stime – 2,4 mld di euro l’anno. Il nostro è uno dei Paesi con i più elevati tassi di antimicrobico resistenza e mortalità correlata, con circa 12.000 vittime l’anno associate a infezioni ospedaliere, quasi un terzo del totale in Europa. E spicca un paradosso: la terapia appropriata raggiunge circa il 70% dei pazienti con infezioni da batteri sensibili, ma solo il 14-38% di quelli con infezioni da superbug resistenti.

Ad affrontare l’emergenza antibiotico resistenza è il Policy Paper “L’antimicrobico resistenza in ambito ospedaliero”, presentato a Roma negli APCO Health Talks, in occasione della chiusura della Settimana Mondiale sull’uso consapevole degli antibiotici. Un documento che mette nero su bianco le priorità per rafforzare la risposta del sistema sanitario a una delle sfide più urgenti per la salute pubblica, come sottolineano società scientifiche e associazioni di pazienti.

I numeri dell’antimicrobico resistenza in Italia

Nel biennio 2022-2023 ben 430.000 pazienti hanno contratto un’infezione in ospedale, pari all’8,2% dei ricoverati, contro una media europea del 6,5%. Con un impatto anche economico: si stima un onere di 2,4 miliardi di euro l’anno, con circa 2,7 milioni di posti letto occupati proprio a causa di queste infezioni.

Un’alleanza per una risposta alla sfida dei superbug

Per affrontare la sfida a livello di sistema, società scientifiche, associazioni pazienti e organizzazioni civiche hanno condiviso un percorso di confronto, arrivando a evidenziare una serie di priorità. Un lavoro che ha coinvolto la Società Italiana di Terapia Antinfettiva (SITA), la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT), la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) e l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Accanto a loro, Cittadinanzattiva, l’Associazione Pazienti BPCO ETS, l’Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR), la Fondazione Longevitas e l’Associazione Nazionale Nutriti Artificialmente APS (A.N.N.A.).

Antibiotici Reserve: la sfida del tempo e dell’equità

Per le infezioni più complesse causate da germi multiresistenti, la medicina dispone degli antibiotici Reserve come ultima linea di difesa in situazioni molto specifiche, quando le alternative terapeutiche hanno fallito o non sono appropriate. Ma è fondamentale garantire un utilizzo tempestivo e appropriato di questi antibiotici innovativi, sulla base del quadro clinico, epidemiologico e microbiologico del singolo paziente. Tuttavia tra i pazienti con gravi infezioni del sangue, circa il 70% di quelli con infezioni da batteri sensibili riceve tempestivamente una terapia appropriata, contro il 14-38% di quelli con infezioni da batteri resistenti, cioè i più gravi. Occorrono dunque strumenti di governance capaci di valorizzare pienamente questi farmaci.

Ecco le priorità identificate nel Policy Paper:

Accesso: Accesso uniforme, equo e tempestivo a terapie appropriate e competenze specialistiche in tutto il Paese.

Appropriatezza prescrittiva: associare a ogni futuro stanziamento per gli antibiotici Reserve criteri prescrittivi definiti con le società infettivologiche di riferimento.

Competenza infettivologica: rendere la consulenza infettivologica accessibile in ogni ospedale, anche attraverso teleconsulto, reti tra centri e protocolli condivisi.

Registro Aifa: semplificare e armonizzare le procedure di compilazione e restituire agli specialisti dati utili alla pratica clinica e alla verifica dell’appropriatezza.

Verifica dei risultati: introdurre monitoraggio, audit e feedback periodici, con una classificazione delle strutture pensata per sostenere il miglioramento. Trasparenza sui tassi di infezione e sull’appropriatezza prescrittiva, anche attraverso l’Audit Civico.

Formazione: rafforzare l’insegnamento dell’antibioticoterapia nei corsi di laurea in Medicina e nelle specializzazioni e aggiornamento continuo degli infettivologi sui Reserve. Uso appropriato e multidisciplinare degli antibiotici Reserve, basato sulla formazione di tutti gli operatori.

Prevenzione e Informazione: prevenzione e informazione che accompagnino la persona prima, durante e dopo il ricovero.

Piano Nazionale di Contrasto all’antimicrobico resistenza: piena attuazione del Piano, con una verifica trasparente delle risorse usate da Regioni e Province autonome.

Coinvolgimento nelle politiche: le associazioni di pazienti e organizzazioni civiche chiedono un coinvolgimento strutturato nella definizione e valutazione delle politiche, a partire da tavoli regionali e Comitati per le Infezioni Ospedaliere.

Il percorso è stato realizzato con il contributo non condizionante di Pfizer.