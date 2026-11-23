Non sono come caramelle: i farmaci che hanno un effetto sul microbioma sono molto più numerosi del previsto. Ma non è tutto: perfino quelli che abbiamo smesso di prendere anni fa potrebbero ancora influenzare i batteri che vivono nel nostro intestino. Un ampio studio condotto dall’Istituto di Genomica dell’Università di Tartu ha rilevato che molti farmaci di uso comune lasciano cambiamenti nel microbioma intestinale, rilevabili anche a distanza di molto tempo.

Che cos’è il microbioma

Facciamo un passo indietro: il microbioma intestinale è la vasta comunità di batteri e altri microrganismi che popolano il tratto digerente. Microbi che svolgono un ruolo importante nella digestione, nella funzione immunitaria e nello stato di salute. Se ormai sappiamo che gli antibiotici alterano i batteri intestinali, lo studio suggerisce che anche molti altri farmaci possono avere effetti duraturi.

Per vederci chiaro i ricercatori hanno esaminato campioni di feci e lo storico delle prescrizioni di oltre 2.500 persone della coorte dedicata al microbioma all’interno della Biobanca estone (Estonian Biobank). Così hanno scoperto che la maggior parte dei farmaci analizzati era associata a cambiamenti nei batteri intestinali. Ancora più sorprendente è il fatto che un numero considerevole di questi medicinali abbia lasciato “impronte” microbiche rilevabili anche anni dopo che i pazienti avevano smesso di assumerli.

“La maggior parte degli studi sul microbioma prende in considerazione solo i farmaci assunti al momento. Ma i nostri risultati dimostrano che l’uso pregresso può essere altrettanto rilevante, rappresentando un fattore sorprendentemente significativo nello spiegare le differenze nel microbioma tra i singoli individui”, ha affermato il dottor Oliver Aasmets, autore principale dello studio.

I farmaci che lasciano cambiamenti duraturi nei batteri intestinali

I risultati vanno ben oltre gli antibiotici. Antidepressivi, beta-bloccanti, inibitori della pompa protonica e benzodiazepine sono risultati tutti collegati a differenze nel microbioma intestinale.

Questi farmaci sono ampiamente utilizzati per trattare comuni problemi di salute. I beta-bloccanti vengono prescritti per l’ipertensione e alcune patologie cardiache, mentre gli inibitori della pompa protonica riducono l’acidità gastrica e sono frequentemente impiegati per trattare il reflusso acido. Le benzodiazepine sono prescritte per l’ansia, mentre gli antidepressivi aiutano a gestire depressione e altri disturbi della salute mentale.

La storia e il microbioma

Questa scoperta suggerisce che limitarsi a osservare i farmaci che una persona assume in un dato momento potrebbe indurre a trascurare un aspetto importante della storia della sua salute intestinale. Le prescrizioni passate potrebbero aiutare a spiegare perché la composizione dei batteri intestinali vari così tanto da una persona all’altra.

Farmaci per l’ansia paragonabili agli antibiotici

Uno dei risultati più sorprendenti riguarda le benzodiazepine, una classe di farmaci comunemente utilizzata per il trattamento dell’ansia. I ricercatori hanno riscontrato che sono associate a cambiamenti nel microbioma intestinale paragonabili a quelli osservati con gli antibiotici ad ampio spettro. Non solo: farmaci appartenenti alla stessa classe terapeutica non producono necessariamente gli stessi effetti. Ad esempio, il diazepam e l’alprazolam sono entrambi benzodiazepine utilizzate per trattare condizioni simili, ma sembrano differire per l’intensità con cui alterano i batteri intestinali.

Questi risultati offrono uno spunto importante per i ricercatori che studiano il legame tra batteri intestinali e patologie. Le differenze nel microbioma potrebbero infatti riflettere non solo lo stato di salute attuale di una persona e i farmaci che sta assumendo, ma anche i trattamenti seguiti anni prima. L’impressione è che abbiamo appena iniziato a svelare i segreti del microbioma.