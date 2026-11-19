Home > Salute > Farmaci > Farmaci anti obesità e ‘ricette facili’, l’analisi dei diabetologi e i rischi per la salute

“Nessuna penuria per i pazienti con diabete. Il vero tema è l’appropriatezza della prescrizione”. I diabetologi e il caso dei farmaci per l’obesità

“Nessuna penuria per i pazienti con diabete. Il vero tema è l’appropriatezza della prescrizione” dei nuovi farmaci per perdere peso. A intervenire sull’utilizzo cosmetico di medicinali “potentissimi e preziosi per correggere una serie di patologie dismetaboliche“, dal diabete all’obesità, fino a malattie cardiovascolari, renali e al fegato grasso, sono i diabetologi italiani, all’indomani della stretta sulle ‘ricette facili’ sollecitata dal ministero della salute. Nel mirino l’abitudine, purtroppo diffusa anche in Italia, di ricorrere a cicli di cura con incretine per perdere solo qualche chilo. Anche grazie alle prescrizioni di ‘camici bianchi’ compiacenti.

Dopo la circolare di Lungotevere Ripa alle Regioni, l’Associazione Medici Diabetologi And e la Società Italiana di Diabetologia Sid sottolineano che ormai, a differenza di quanto accaduto con l’arrivo del capostipite semaglutide, non c’è alcun rischio di carenza per le persone con diabete. Resta aperto il problema dell’uso improprio, anche off label, in chi deve perdere solo qualche chilo. Favorito da “una certa allegria prescrittivi”, come stigmatizzano gli specialisti.

Farmaci anti obesità che vanno ‘a ruba’

Ormai le incretine vanno letteralmente a ruba. Il Rapporto OsMed 2025 di Aifa già segnalava che gli acquisti privati di agonisti del recettore GLP-1 e di doppi agonisti GIP/GLP-1 sono aumentati dell’85,7% in volume e del 75,8% in spesa rispetto all’anno precedente. Ma semaglutide e tirzepatide sono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale solo per il diabete di tipo 2 (Nota 100). Per l’indicazione ‘obesità’, che pure è stata riconosciuta come malattia cronica, sono invece ancora a carico del cittadino.

Per Riccardo Bonadonna, presidente Sid, “il problema per noi è l’appropriatezza della prescrizione nell’obesità non complicata da diabete. Sappiamo che c’è una certa ‘allegria’ prescrittiva e che qualcuno

tende a prescrivere questi farmaci con leggerezza. E non va bene, perché si tratta di molecole potentissime,

che richiedono la supervisione di un medico con competenze specifiche”. E le carenze? “Con semaglutide non c’è rischio di penuria, perché le due formulazioni, quella per il diabete e quella per l’obesità, sono prodotti distinti, con confezioni e dosaggi diversi: l’uso nell’obesità non sottrae farmaco ai pazienti con diabete“, chiarisce il presidente Amd Salvatore De Cosmo.

“Ma anche per tirzepatide non c’è alcun segnale di potenziale carenza. L’unico tema serio è quello della prescrizione appropriata, che presuppone venga effettuata da un medico con le giuste competenze”, assicura De Cosmo.

Il costo dei farmaci per le persone con obesità e i rischi degli usi impropri

C’è però un’altra questone: per l’obesità i costi di questi farmaci sono interamente a carico del paziente. Proprio questo, però, pone un importante tema etico di equità nell’accesso alle cure, ragionano i diabetologi. Occorre, secondo Amd e Sid, assicurare queste terapie alle persone con obesità clinica e promuovere iniziative per una possibile rimborsabilità in situazioni specifiche di sovrappeso (con obesità ‘preclinica’) ad altissimo rischio

cardiovascolare o con steatoepatite, malattia renale cronica, gravi forme di sindrome

delle apnee notturne o di grave artrosi del ginocchio.

Insomma, si tratta di farmaci potenti e preziosi. Che però non sono caramelle: vanno riservate a chi ha le indicazioni per assumerli e occorre farlo sotto controllo di medici specialisti. Perché i rischi dell’uso improprio non sono pochi.