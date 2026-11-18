C’è grande fermento sul nuovo farmaco contro il tumore al pancreas metastatico sviluppato da Revolution Medicine. Con il disco verde dell’Unione europea – arrivato il 16 novembre – Rasonque* (daraxonrasib) è ora autorizzato nel Vecchio Continente come farmaco orfano per il trattamento degli adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico, che abbiano ricevuto almeno una precedente terapia sistemica. Ora la palla passa all’Agenzia Italiana del Farmaco, che fa sapere di non essere rimasta con le mani in mano. Aifa è già al lavoro sulla valutazione del medicinale ‘gioiello’, che in Usa costa circa 38mila dollari al mese.

Tumore al pancreas, che cosa sta facendo Aifa

Una procedura accelerata, attivata in occasione del parere positivo del Comitato per i Medicinali per Uso Umano (Chmp) dell’Ema, arrivato in ottobre. L’Agenzia di via del Tritone ha infatti spiegato di aver adottato “un processo di valutazione progressiva dei dati disponibili, secondo un approccio di rolling review. L’obiettivo è ottimizzare i tempi della procedura per favorire un accesso quanto più rapido possibile al trattamento, garantendo al tempo stesso equità per tutti i pazienti eleggibili”.

Una notizia “che riempie di grande gioia il mondo dell’oncologia e delle associazioni di pazienti”, commenta a LaSalute di LaPresse Saverio Cinieri, direttore dell’Unità operativa complessa Oncologia medica e Breast Unit dell’Ospedale Antonio Perrino di Brindisi, già presidente di Aiom e Fondazione Aiom, ricordando i risultati accolti da una standing ovation all’Asco.

Come funziona daraxonrasib contro il tumore al pancreas

L’autorizzazione del farmaco in Usa e Ue si è basata sullo studio di fase III RASolute 302, che ha arruolato 500 pazienti in 59 centri di sei Paesi. I pazienti che hanno assunto daraxonrasib hanno avuto una sopravvivenza mediana di 13,2 mesi, quasi il doppio rispetto a quelli sottoposti a chemio standard. Attenzione: “La sopravvivenza mediana indica il tempo dopo il quale la metà dei pazienti è ancora viva, mentre l’altra metà è deceduta. Non rappresenta quindi una previsione di quanto vivrà il singolo paziente”, ricordano da Fondazione Veronesi.

Il farmaco può dunque prolungare la sopravvivenza dei malati, ma non curare il tumore al pancreas. Nel frattempo, mentre in Italia il farmaco della speranza è al centro di diverse sperimentazioni, Regione Lombardia ha attivato procedure per garantire la terapia tramite l’Asst di Lecco per una giovane mamma affetta da tumore al pancreas metastatico, con l’obiettivo di valutare un protocollo estendibile anche ad altri malati.

“Il processo approvativo di questo farmaco è stato accelerato sia in Europa che in Italia, ma non dimentichiamo che questo medicinale è indicato per una patologia negletta, con pochissime opzioni soprattutto in seconda linea”, puntualizza l’oncologo. “Quindi i risultati presentati all’Asco di quest’anno rappresentano un vantaggio per i nostri pazienti. Immagino e spero che il farmaco avrà garantita la sua innovatività e potrà quindi essere prescritto all’interno del Fondo per gli innovativi. Attendiamo quindi le prossime mosse di Aifa, ma la velocizzazione della procedura, anche spinta dall’attenzione dei medica, in questo caso ci fa davvero piacere”, precisa Cinieri.

Nell’ombra, infatti, il rischio di costosi viaggi della speranza, non solo negli Stati Uniti, pur di avere accesso al medicinale. “Tempestività ed equità guideranno anche questo impegno, affinché le cure siano disponibili per tutti i pazienti eleggibili, indipendentemente dal luogo di residenza, senza rinunciare al rigore scientifico delle valutazioni”, ha assicurato Aifa. Non resta che attendere, auspicabilmente non troppo. Anche perché mentre si discute di prezzi e rimborsi, il tempo scorre veloce per i malati di tumore al pancreas.