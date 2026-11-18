L’informazione scientifica sui farmaci rimane fortemente ancorata al rapporto diretto tra medico e informatore scientifico, mentre i canali digitali, compresa l’intelligenza artificiale, svolgono ancora un ruolo prevalentemente complementare. È quanto emerge dal Report dell’Osservatorio Gimbe ‘L’informazione scientifica su farmaci e parafarmaci. Canali, qualità percepita e fabbisogni dei medici’, basato su un’indagine condotta su oltre 2mila medici.

Informazione scientifica sui farmaci, i numeri

La visita dell’informatore scientifico del farmaco (Isf) si conferma il principale canale di informazione attraverso cui i medici ricevono informazioni sui medicinali: la indica il 98,9% dei rispondenti, seguono email e newsletter (33,6%) e webinar o eventi digitali (28.8%).

Ancora più netto il valore attribuito alla relazione personale: il 97,7% considera importante o molto importante il confronto diretto con l’Isf. Anche la percezione di questo ruolo è prevalentemente orientata alla dimensione scientifica e professionale: il 46,3% lo definisce una figura orientata all’aggiornamento del medico e il 35,6% un interlocutore con cui instaurare uno scambio professionale. Il 17,8% gli attribuisce invece una funzione prevalentemente commerciale, pur riconoscendogli in alcuni casi competenze scientifiche.

Il valore della relazione personale

“In un ecosistema informativo sempre più frammentato i dati mostrano che la relazione personale con l’informatore scientifico conserva un valore molto elevato. Ma ai medici non basta ricevere informazioni: chiedono contenuti sempre più rigorosi, aggiornati e indipendenti”, spiega il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta a proposito del report finanziato da Fedaiisf, la Federazione delle associazioni italiane degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.

Il giudizio sull’informazione ricevuta è ampiamente positivo: il 96,8% dei medici si dichiara soddisfatto o molto soddisfatto dell’informazione fornita dagli informatori scientifici. Anche la qualità dei contenuti ottiene valutazioni favorevoli: l’85% considera buona o eccellente la qualità e l’aggiornamento scientifico delle informazioni veicolate dalle aziende attraverso i diversi canali.

Indietro i canali digitali

I canali digitali messi a disposizione dalle aziende farmaceutiche sono ancora utilizzati frequentemente da una quota minoritaria di medici: siti web e piattaforme digitali vengono utilizzati spesso o molto spesso da circa un medico su 5 (20,9%) così come e-mail e newsletter (19,3%), strumenti basati sull’intelligenza artificiale dall’11,9% e social network dal 7,1%.

L’AI indietro

Oltre la metà dei rispondenti (53,8%) dichiara di non utilizzare mai strumenti di AI messi a disposizione dalle aziende. “La trasformazione digitale non sembra sostituire il rapporto in presenza. I dati indicano piuttosto un modello ibrido, nel quale gli strumenti digitali possono integrare la relazione con l’informatore, migliorando accesso, tempestività e qualità dell’informazione”, osserva Cartabellotta.

“Dalla lettura dei numeri emerge che il medico gradisce ricevere l’informazione scientifica, anche su contenuti che vanno oltre il farmaco promosso, purché sia veicolata dall’informatore scientifico”, commenta Francesco Ferrari, presidente federale della Fedaiisf.

Un modello ibrido

“Rispetto a social, mail e strumenti di intelligenza artificiale, continua a privilegiare il contatto umano, tanto da considerare importante non solo ricevere informazioni scientifiche ma anche confrontarsi con l’informatore scientifico su patologie e terapie. L’AI può rappresentare un importante supporto a questo confronto, mettendo a disposizione contenuti ricavati dall’analisi dei big data”.

Per Cartabellotta “l’indagine non evidenzia una richiesta di sostituire il modello attuale, quanto piuttosto di farlo evolvere. I fabbisogni espressi riguardano soprattutto la qualità, l’indipendenza e l’aggiornamento dei contenuti, insieme alla valorizzazione delle competenze scientifiche dell’informatore. Gli strumenti digitali e quelli basati sull’intelligenza artificiale – conclude – possono affiancare la relazione in presenza, integrandola senza sostituirla”.