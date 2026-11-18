Resistenze ancora elevate e in aumento per alcuni batteri. In Italia la minaccia dell’antibiotico-resistenza continua a pesare sulla salute pubblica, mentre il consumo di questi farmaci resta superiore alla media europea. È il quadro tracciato dall’Istituto superiore di sanità in occasione della Giornata europea sull’uso consapevole degli antibiotici del 18 novembre. Una sfida che richiede più appropriatezza nelle prescrizioni, prevenzione e investimenti nella ricerca.

Antibiotico-resistenza, i dati dell’Iss

Secondo la sorveglianza dell’Iss, nel 2025 le percentuali di resistenza alle principali classi di antibiotici per gli otto patogeni monitorati si sono mantenute elevate e, in alcuni casi, sono aumentate. Preoccupa in particolare l’Enterococcus faecium resistente alla vancomicina, in costante crescita. Nelle terapie intensive, tra il 2015 e il 2025, la resistenza ai carbapenemi ha raggiunto l’87,3% per Acinetobacter spp., il 37,8% per Klebsiella pneumoniae e il 20% per Pseudomonas aeruginosa.

“Contrastare le resistenze necessita di molte azioni integrate che includono sorveglianza, ricerca, politiche sanitarie, sviluppo di nuove strategie diagnostiche preventive e terapeutiche”, sottolinea Anna Teresa Palamara, direttrice del Dipartimento Malattie infettive dell’Iss.

I consumi di antibiotici

Sul fronte dei consumi, secondo i dati dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali (OsMed), nel 2025 quasi quattro italiani su dieci hanno ricevuto almeno una prescrizione di antibiotici. Il consumo è diminuito del 4,9% rispetto al 2024, ma resta del 12% sopra la media europea. Per centrare l’obiettivo Ue del 2030 dovrà scendere da 21,2 a 17,8 dosi giornaliere per mille abitanti.

Anche le prescrizioni non sono ancora sufficientemente orientate ai farmaci di prima scelta: gli antibiotici della categoria Access rappresentano il 51,4% dei consumi, contro una media europea del 62,5%. Il Sud registra i livelli più alti, con 18,3 dosi giornaliere per mille abitanti, contro le 13,3 del Nord.

La campagna dell’Aifa

A richiamare l’attenzione sull’uso corretto degli antibiotici è la campagna 2026 dell’Aifa, realizzata con il ministero della Salute e intitolata ‘Te lo direbbe anche un bambino’. Il messaggio è semplice: questi farmaci vanno assunti soltanto su prescrizione medica e non servono contro infezioni virali come raffreddore e influenza.

“L’efficacia degli antibiotici è un patrimonio della medicina che abbiamo la responsabilità di preservare”, afferma Robert Nisticò, presidente dell’Aifa. “Garantire al paziente l’antibiotico più adatto quando ne ha bisogno e limitare le prescrizioni ai casi in cui vi sia una reale indicazione clinica rispondono alla stessa esigenza di tutela della salute”.

Innovazione e prevenzione

La partita si gioca anche sul terreno dell’innovazione. Nel 2025 l’Oms ha censito 90 farmaci antibatterici in sviluppo clinico e 232 in fase preclinica. Sono invece 91 i candidati vaccini in pipeline secondo Vaccines Europe, 17 dei quali diretti contro batteri associati a significative resistenze agli antibiotici.

“L’innovazione deve procedere insieme alla prevenzione e a un uso sempre più appropriato degli antibiotici. Vaccini, nuovi trattamenti e corretta prescrizione sono parti di una stessa strategia”, dichiara Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, richiamando anche l’approccio One Health, che integra salute umana, animale e ambientale. “Contrastare l’antimicrobico-resistenza significa investire ora nella salute e nella sostenibilità dei sistemi sanitari di domani”, conclude.