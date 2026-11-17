Un mal di gola su due si conclude con una prescrizione di antibiotici, nonostante soltanto un caso su dieci sia causato dallo streptococco. Un ricorso spesso inappropriato che contribuisce all’antimicrobico-resistenza e pesa sui conti della sanità. Per contrastarlo, l’introduzione del test rapido in farmacia e la possibilità di dispensare l’antibiotico ai soli pazienti positivi, in accordo con il medico, potrebbero generare risparmi per 81 milioni di euro l’anno per il Servizio sanitario nazionale e 151 milioni per l’intera collettività. È quanto stima uno studio di Fenagifar, la Federazione dei giovani farmacisti, e Fondazione Collegio Carlo Alberto, presentato al ministero della Salute.

La ricerca sul test rapido in farmacia

La ricerca, basata su 898 questionari raccolti in circa 250 farmacie italiane tra febbraio e aprile 2026, evidenzia che soltanto il 22% degli adulti ha effettuato il test rapido per lo streptococco, disponibile in farmacia dal 2009, contro il 53% dei bambini. Eppure il 61% lo considera molto utile. La farmacia è già il primo punto di contatto: il 91% degli adulti che non ha fatto il test ha comunque acquistato lì almeno un prodotto per alleviare i sintomi. Secondo il modello economico elaborato, il nuovo percorso consentirebbe inoltre di ridurre del 64% i cicli di antibiotici e di evitare circa 4 milioni di visite mediche l’anno. Il risparmio stimato per il Ssn oscilla tra 61 e 121 milioni di euro, a seconda delle ipotesi considerate.

“La farmacia è il primo contatto per milioni di cittadini. Il percorso che proponiamo prevede test rapido, protocollo definito e un solo accesso, lasciando al medico i casi che lo richiedono. Chiediamo di avviare una sperimentazione in un campione di farmacie, per misurare sul campo ciò che il modello stima”, dichiara Francesco Ferro Russo, presidente Fenagifar.

Contrastare l’antimicrobico-resistenza

“Contrastare l’antimicrobico-resistenza significa innanzitutto promuovere un uso appropriato e consapevole degli antibiotici, assumerli solo quando necessario e dietro prescrizione medica, evitando comportamenti impropri e ogni forma di fai-da-te”, spiega il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. “Come istituzioni abbiamo il dovere di investire in informazione e educazione sanitaria, perché la consapevolezza dei cittadini è una leva fondamentale di prevenzione”, prosegue.

“In questo impegno comune anche la farmacia può offrire un contributo importante, favorendo l’accesso a strumenti di diagnosi e orientamento. In tal senso lo studio promosso da Fenagifar, che misura sul campo gli impatti economici dei test rapidi in farmacia, mette a disposizione evidenze concrete e molto utili per valutarne il valore, misurare i benefici per il sistema sanitario e rafforzare le strategie di contrasto all’antimicrobico-resistenza”, conclude Gemmato.

La possibile sperimentazione in farmacia

Favorevole alla sperimentazione anche Federfarma. “Le farmacie sono presidi di prossimità che possono contribuire concretamente alla lotta all’antimocrobico-resistenza grazie al rapporto di fiducia con i cittadini e all’evoluzione della normativa sulla farmacia dei servizi che consente di effettuare in farmacia i test rapidi. I dati dello studio mostrano che il test per la rilevazione dello streptococco oggi viene usato troppo poco dagli adulti. Come Federfarma siamo pronti a sostenere una sperimentazione sul campo”, dichiara il presidente Marco Cossolo.

“Ogni antibiotico assunto quando non serve mette a rischio l’efficacia di una risorsa fondamentale per la salute di tutti. Il test rapido per lo streptococco offre alle famiglie una risposta tempestiva e favorisce scelte terapeutiche appropriate. È un contributo concreto alla lotta contro l’antibiotico-resistenza, che il farmacista può rendere ancora più efficace coniugando diagnosi, dispensazione e educazione all’uso responsabile dei medicinali”, sottolinea il presidente della Fofi Andrea Mandelli. “Come Federazione – conclude – siamo pronti a rafforzare il nostro impegno al fianco dei medici e al servizio dei cittadini, per tutelare la salute pubblica e contribuire alla sostenibilità del servizio sanitario”.