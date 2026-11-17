Dalla ricerca una piccola rivoluzione per chi soffre di asma grave e convive con tosse e crisi respiratorie ricorrenti. I farmaci biologici diventano di lunga durata, per un controllo nel tempo senza ricorso al cortisone sistemico. “L’asma riguarda 42 milioni di persone in Europa e in Italia interessa quasi il 5% della popolazione, quasi 3 milioni di persone, di cui il 10% ha una forma grave, circa 300.000″, sottolinea Vincenzo Patella, past president della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic) e direttore Uoc Medicina Interna dell’Azienda Sanitaria di Salerno, dal XXXVIII Congresso nazionale in corso nella città campana.

“Secondo i dati del registro Sani sull’asma grave, il 42% di questi pazienti soffre anche di poliposi nasale. Per molti, i farmaci biologici hanno cambiato la gestione della malattia, ma il costo può limitarne l’accesso”. Per la prima volta un farmaco biologico, utilizzato nelle malattie respiratorie, ha un biosimilare, rimborsabile in Italia dallo scorso aprile.

Asma grave, la novità sul fronte dei farmaci

“Il primo anticorpo monoclonale approvato in Europa venti anni fa, agisce su uno dei meccanismi chiave delle reazioni allergiche e neutralizza le immunoglobuline E, responsabili della risposta allergica immediata, impedendo l’attivazione della cascata infiammatoria”, spiega Giorgio Walter Canonica, professore di Medicina personalizzata, Asma e Allergologia clinica all’Università Humanitas-Irccs Milano.

“Si usa come terapia aggiuntiva nell’asma grave non controllata, ma è indicato anche nella rinosinusite cronica con polipi nasali e nell’orticaria cronica, patologie accomunate dallo stesso meccanismo infiammatorio, che possono coesistere negli stessi pazienti e rappresentano una sfida clinica rilevante, sia per la diffusione, sia per l’impatto sulla qualità di vita”.

Che cosa sono i biosimilari

Ora la disponibilità del primo biosimilare per l’asma grave in Italia “rappresenta un passo importante per garantire la sostenibilità dell’accesso a trattamenti personalizzati a un numero crescente di pazienti. A differenza dei farmaci tradizionali, i biologici sono prodotti da strutture viventi e non possono essere replicati in modo identico. Per questo le versioni equivalenti si chiamano biosimilari, ma – chiarisce Eustachio Nettis, Direttore della Clinica Allergologica universitaria del Policlinico di Bari – hanno la stessa efficacia, sicurezza e qualità del farmaco di riferimento, e consentono di ridurre i costi per il Ssn”.

Lo studio di Fase III su 619 pazienti con orticaria cronica spontanea, associata spesso ad asma allergica, che ha mostrato che, anche in chi passa dal farmaco di riferimento al biosimilare, i risultati del trattamento sono sovrapponibili. “Il tema, ora, è la verifica sul campo: sono in corso studi osservazionali, sul passaggio nella pratica clinica i cui risultati sono attesi nei prossimi due anni”, prosegue Nettis.

L’era delle terapie a lunga durata per l’asma grave

“Tra novità terapeutiche e molecole già note, cambia il passo nella cura dell’asma grave. Oggi si punta a un obiettivo finalmente concreto, il controllo totale della malattia nel tempo, senza dipendenza dal cortisone sistemico. Non è la guarigione, ma un importante cambio di passo nella cura dell’asma grave”, dice Patella.

Gli specialisti a Congresso descrivono un nuovo farmaco, appena autorizzato in Italia ma non ancora rimborsabile, capace di dimezzare gli attacchi d’asma. Si tratta di “un anticorpo che blocca una molecola, l’interleuchina-5, responsabile di una infiammazione collegata a un aumento degli eosinofili, cioè i globuli bianchi coinvolti nelle reazioni allergiche, che non è sotto controllo nonostante le cure inalatorie ad alto dosaggio. Il farmaco resta a lungo attivo nell’organismo ed è per questo che bastano due dosi l’anno”, riferisce Canonica.

Negli studi su oltre 750 pazienti con asma grave, gli attacchi sono diminuiti del 58% e del 48% in un anno rispetto al placebo. E quelli che portano al ricovero o al pronto soccorso sono diminuiti del 72%. Negli studi sui polipi nasali, su 528 pazienti tutti già operati o trattati con cortisone o intolleranti al cortisone, il farmaco ha ridotto i polipi e migliorato l’ostruzione nasale.

Mentre le novità terapeutiche si moltiplicano, la direzione è anche quella della lunga durata. Uno studio pubblicato su Biomedicines ha seguito per tre anni, nella pratica clinica, pazienti trattati con un biologico già in uso. Risultato? Le riacutizzazioni sono diminuite del 95% al terzo anno, la dipendenza dal cortisone per bocca è scesa al 6% e i sintomi nasali, nei pazienti con polipi, si sono ridotti del 49%.