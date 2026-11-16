Farmaci contro l’obesità e ricette facili, la stretta in arrivo

Fari puntati sulla prescrizione attraverso il Servizio sanitario nazionale dei nuovi farmaci contro diabete e obesità. Nel mirino c’è l’utilizzo di questi medicinali per perdere qualche chilo, che ormai si è diffuso anche nel nostro Paese. Un impiego off label che da tempo preoccupa gli specialisti. Ora, come segnala ‘La Repubblica’, a richiamare le Regioni a vigilare sulla correttezza delle prescrizioni – attraverso una nota che LaPresse ha potuto visionare – è stato il Dipartimento della programmazione del ministero della Salute. Il tutto dopo una segnalazione dell’Ordine dei farmacisti di Roma.

Sotto la lente, “farmaci etici ad azione metabolica, con particolare riferimento a Mounjaro* (tirzepatide) e ad analoghi recettoriali”.

Ma che cosa sta succedendo? La lettera dei farmacisti

I farmacisti della Capitale, in una missiva firmata da Giuseppe Guaglianone, hanno segnalato “una situazione di crescente criticità che sta interessando la filiera di distribuzione, prescrizione e dispensazione dei farmaci etici ad azione metabolica”, la cui gestione “sta registrando derive meritevoli di un’attenta valutazione istituzionale”.

“Negli ultimi mesi – scrivono i farmacisti – si assiste a una forte pressione mediatica e commerciale, alimentata da piattaforme telematiche e social network, che tende a banalizzare trattamenti farmacologici complessi e di rilevante impatto clinico – indicati nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 e dell’obesità o sovrappeso in presenza di specifiche condizioni – riducendoli a mere tendenze estetiche o di costume”. Una circostanza che “potrebbe determinare preoccupanti distorsioni sul mercato e sulla regolare continuità assistenziale, esponendo il settore a logiche di accaparramento speculativo e a dinamiche di concorrenza commerciale estranee alla missione sanitaria”.

“A ciò si affianca il ricorso a politiche di sconto aggressive e promozioni commerciali finalizzate palesemente a incentivare e invogliare l’acquisto di questi medicinali, trattandoli alla stregua di beni di consumo voluttuari anziché di terapie etiche salvavita. Si aggiunge inoltre l’opportunità di verificare con attenzione l’aderenza ai rigidi protocolli prescrittivi e alle normative vigenti in materia di dispensazione, alla luce di segnalazioni circa prassi non sempre in linea con il rigoroso vaglio clinico-diagnostico o con i canali formali previsti, con evidenti riflessi anche sulla salvaguardia del decoro e della dignità che i professionisti della salute hanno il dovere di custodire”, si legge nella missiva.

I numeri e i rischi delle prescrizioni facili di questi farmaci

Secondo il Rapporto OsMed dell’Aifa nel 2025 gli acquisti privati degli agonisti del recettore Glp-1 e dei doppi agonisti Gip/Glp-1 hanno registrato un aumento dell’85,7% nei consumi e del 75,8% nella spesa rispetto all’anno precedente. Un fenomeno, quello dell’uso off label, che ha suscitato di recente l‘allarme dell’Associazione medici endocrinologi (Ame): “Il dimagrimento fai-da-te può mettere a rischio la salute”, hanno sottolineato nei giorni scorsi gli specialisti.

Nel caso delle ricette facili, il pericolo non è legato solo a eventuali effetti avversi. “Negli ultimi anni abbiamo assistito a un boom mediatico, spesso alimentato proprio dai social network, legato all’uso di farmaci iniettabili originariamente studiati e approvati per il trattamento del diabete di tipo 2, come scorciatoia per la perdita di peso a fini puramente estetici”, dice a LaSalute di LaPresse Carlo Centemeri, farmacologo clinico dell’Università di Milano. “Il problema non è la ricerca della forma fisica, ma l’impatto devastante che questa tendenza sta avendo su chi di queste cure non può fare a meno”.

Tra effetti collaterali e rischi carenze

La missiva del ministero della Salute “richiama all’ordine non solo il sistema di controllo regionale, ma anche la coscienza dei medici prescrittori“, continua il farmacologo. “La ‘ricetta facile’ per accontentare il paziente che vuole perdere qualche chilo prima dell’estate si trasforma in un danno enorme per l’intera comunità e per il Ssn”. In pratica, è la collettività a pagare.

Ma per chi sono rimborsabili in Italia questi farmaci?

Non dimentichiamo che questi farmaci hanno un costo. In Italia al momento le incretine sono rimborsabili dal Ssn esclusivamente per i pazienti adulti affetti da diabete di tipo 2, secondo i criteri stabiliti dalla Nota 100 di Aifa. Quando gli stessi principi attivi vengono prescritti per il trattamento dell’obesità o del sovrappeso, restano interamente a carico del cittadino.

A poterli prescrivere, inoltre, sono i medici di medicina generale e gli specialisti del Ssn (diabetologi, endocrinologi, internisti, geriatri), seguendo le indicazioni della Nota 100.

La raccomandazione del farmacologo

“Dobbiamo smettere di normalizzare e spettacolarizzare l’uso off-label di farmaci attraverso video e reel. La salute pubblica deve sempre avere la priorità sulle tendenze estetiche. Insomma, è fondamentale che le istituzioni intervengano, ma è altrettanto necessario un cambio di mentalità da parte di tutti noi”, conclude Centemeri.