Sciroppi per la tosse: servono davvero? Tutti gli errori da evitare 

Non è sempre corretto cercare di eliminare la tosse. La farmacologa Sif tra farmaci, sciroppi e principi attivi da ‘maneggiare con cautela’

Con quasi mezzo milione di connazionali alle prese con influenza e virus respiratori, la tosse sta diventato un problema diffuso. “Si tratta di un sintomo e, soprattutto, un importante meccanismo di difesa dell’organismo. Attraverso questo riflesso, il nostro corpo riesce a liberare le vie respiratorie da muco, secrezioni, particelle estranee e sostanze irritanti. Per questo non sempre è opportuno cercare di eliminarla: soprattutto quando è accompagnata dalla produzione di muco, la tosse contribuisce a mantenere puliti i bronchi e a liberare le vie respiratorie”. Parola di Gloria Ravegnini, membro della Società Italiana di Farmacologia Sif e professoressa associata del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie all’Università di Bologna, che con LaSalute di LaPresse analizza il sintomo e i rimedi farmacologici.

“Quando la tosse è molto intensa, disturba il sonno o interferisce con le normali attività quotidiane, può essere utile intervenire con un trattamento sintomatico. La cosa importante è capire perché compare e scegliere il prodotto più adatto”. Nella maggior parte dei casi gli sciroppi per la tosse hanno un’azione sintomatica: possono alleviare il fastidio, ma non curano necessariamente la causa che lo ha provocato e non accelerano sempre la guarigione, chiarisce la farmacologa.

I diversi prodotti per ‘spegnere’ la tosse

“Esistono diverse categorie di prodotti. Gli antitussivi riducono lo stimolo, agendo sui meccanismi nervosi che lo controllano. I mucolitici, invece, rendono il muco meno denso e viscoso, facilitandone l’eliminazione. Altri prodotti, come quelli a base di miele o sostanze vegetali, hanno un’azione lenitiva e possono attenuare l’irritazione della gola. Non tutti questi preparati, tuttavia, hanno dimostrato la stessa efficacia. Per molti prodotti da banco le prove scientifiche di beneficio sono limitate: è quindi importante non confondere la sensazione di sollievo con una reale riduzione della durata della tosse”.

Tosse secca o grassa: è giusto scegliere prodotti diversi?

“La tosse secca non è accompagnata da una produzione significativa di muco ed è spesso caratterizzata da irritazione della gola e delle vie respiratorie. Quando è particolarmente fastidiosa, soprattutto durante la notte, può essere utile un farmaco che riduca lo stimolo. La tosse grassa, invece, è accompagnata dalla presenza di secrezioni bronchiali. In questo caso, aiuta a eliminare il muco e non dovrebbe essere soppressa indiscriminatamente”, scandisce la farmacologa.

“I mucolitici come acetilcisteina e carbocisteina – continua – possono favorire l’eliminazione delle secrezioni in alcune situazioni, ma non sono necessari in tutti i casi. È quindi importante evitare di associare autonomamente farmaci che fluidificano il muco e prodotti che bloccano la tosse: si rischia di rendere più difficile l’eliminazione delle secrezioni”.

Codeina negli sciroppi per la tosse: perché bisogna prestare attenzione?

“La codeina – continua Gloria Ravegnini – è una sostanza appartenente alla famiglia degli oppioidi, la stessa a cui appartiene la morfina: agisce a livello del sistema nervoso riducendo il riflesso della tosse. Non è quindi un ingrediente innocuo degli sciroppi. Il nostro organismo la trasforma in morfina, attraverso un enzima chiamato CYP2D6. L’attività di questo enzima varia da persona a persona anche in base al patrimonio genetico. Alcuni individui, definiti metabolizzatori ultrarapidi, trasformano la codeina in morfina molto velocemente, con il rischio di raggiungere concentrazioni pericolose e sviluppare effetti tossici, tra cui una grave difficoltà respiratoria”, chiarisce l’esperta Sif.

Per questo nel 2015 le autorità europee hanno introdotto restrizioni importanti: “La codeina è controindicata nei bambini sotto i 12 anni per il trattamento della tosse e del raffreddore, ma anche durante l’allattamento e nelle persone note per essere metabolizzatori ultrarapidi. Non è inoltre raccomandata nei ragazzi tra 12 e 18 anni con problemi respiratori. L’errore da evitare è considerarla un semplice sedativo della tosse, sottovalutandone i rischi. Non bisogna aumentare autonomamente le dosi, prolungare il trattamento o utilizzare prodotti contenenti codeina senza aver verificato attentamente le indicazioni”.

Attenzione ai mix di farmaci per la tosse e il raffreddore

Gli sciroppi inoltre possono interagire con altri medicinali. “La codeina, per esempio, non dovrebbe essere associata senza controllo medico a farmaci che provocano sonnolenza, come benzodiazepine e sonniferi, ad altri oppioidi o all’alcol: queste associazioni possono aumentare il rischio di sedazione e depressione respiratoria. Un altro principio attivo utilizzato contro la tosse è il destrometorfano”, prosegue la farmacologa. “Richiede attenzione, soprattutto se assunto insieme ad alcuni antidepressivi, perché può aumentare il rischio di una reazione potenzialmente grave chiamata sindrome serotoninergica.

È importante anche non assumere contemporaneamente diversi sciroppi o preparati per il raffreddore senza averne verificato la composizione: prodotti con nomi commerciali differenti possono infatti contenere gli stessi principi attivi e provocare un’assunzione eccessiva”, dice Gloria Ravegnini.

I consigli della farmacologa

Ecco i suggerimenti della farmacologa: “Non cercate di eliminare subito la tosse: è un meccanismo di difesa dell’organismo. Prima di scegliere uno sciroppo, cercate di capire se è secca o produttiva e da quanto tempo persiste. Leggete sempre la composizione del prodotto. Non fidatevi soltanto del nome commerciale e chiedete consiglio al farmacista, soprattutto se assumete altri medicinali. Evitate poi di associare da soli più prodotti per la tosse. E non sottovalutate un sintomo persistente”, raccomanda.

“Bere adeguatamente, riposare e utilizzare il miele (mai sotto l’anno di età) possono aiutare ad alleviare il disturbo. Se però la tosse dura oltre 3-4 settimane, peggiora o si accompagna a difficoltà respiratoria, dolore toracico o sangue nell’espettorato, rivolgetevi al medico”, conclude la farmacologa.