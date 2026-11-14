Obesità, la nuova frontiera oltre i Glp-1: lo studio sul farmaco che agisce sulla sazietà

La ricerca sul diabete e sull’obesità guarda oltre i farmaci Glp-1, con l’obiettivo di intervenire non soltanto sulla glicemia, ma anche sul peso e sulla prevenzione delle complicanze cardiovascolari. All’Irccs San Raffaele di Roma partirà a gennaio un nuovo studio clinico su eloralintide, molecola sperimentale che agisce sui recettori dell’amilina, ormone coinvolto nella regolazione dell’appetito e del senso di sazietà.

La sperimentazione

La sperimentazione coinvolgerà adulti con diabete, ad alto rischio cardiovascolare e in sovrappeso o con obesità, con precedenti eventi cardiovascolari o aterosclerosi coronarica o carotidea. “Il panorama terapeutico sta cambiando molto rapidamente”, spiega Massimiliano Caprio, ordinario di Endocrinologia dell’Università San Raffaele Roma e responsabile del Laboratorio di Endocrinologia cardiovascolare dell’Irccs.

Diabete e obesità, la rivoluzione degli incretinici

“Negli ultimi anni i farmaci incretinici (Gip e Glp-1) hanno trasformato profondamente il trattamento del diabete e dell’obesità. Ora la ricerca sta esplorando anche meccanismi diversi, come quello dell’amilina, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente le possibilità terapeutiche”. Diabete di tipo 2 e obesità, sottolinea Caprio, “sono strettamente collegati: oggi il peso corporeo è diventato un vero obiettivo terapeutico. Ridurlo non significa intervenire su un problema estetico, ma contribuire a migliorare tutte le funzioni metaboliche e a ridurre il rischio cardiovascolare e oncologico”.

Per anni il parametro principale per valutare l’efficacia delle terapie è stato il controllo della glicemia e dell’emoglobina glicata. “Oggi l’obiettivo principale della cura è prevenire il danno d’organo”, osserva Caprio. “L’iperglicemia è certamente centrale, ma è soltanto uno degli aspetti della malattia. Dobbiamo considerare contemporaneamente il peso corporeo, la pressione arteriosa, la funzionalità renale, il rischio cardiovascolare e la salute metabolica del fegato”.

La diagnosi precoce

L’altra sfida è la diagnosi precoce. Il diabete di tipo 2 può svilupparsi lentamente e rimanere silente per anni. “Uno degli errori più comuni è pensare che, in assenza di sintomi, non ci sia motivo di controllarsi”, avverte l’endocrinologo. “Il diabete di tipo 2 è una malattia progressiva e molto spesso asintomatica. I sintomi possono comparire quando i livelli di glicemia sono già molto elevati o quando è già presente una complicanza. Aspettare di stare male può significare arrivare tardi”.

In Italia la malattia interessa il 6,4% della popolazione, più del doppio rispetto al 2,9% registrato nel 1980. Familiarità, sovrappeso e obesità, ipertensione, sedentarietà e alterazioni dei lipidi sono tra i fattori che richiedono maggiore attenzione. “La glicemia a digiuno è un esame semplice ma fondamentale. In presenza di fattori di rischio è importante effettuare controlli periodici”, sottolinea Caprio.

Accanto alle nuove molecole, anche le terapie già disponibili stanno diventando più semplici da utilizzare. “La disponibilità di agonisti del recettore GLP-1 in formulazione orale potrebbe contribuire ad ampliare l’accesso a queste terapie, soprattutto per le persone che hanno difficoltà o resistenze rispetto alle somministrazioni iniettive”, spiega l’esperto.

La prevenzione

La prevenzione precoce riguarda anche il diabete di tipo 1, con lo screening pediatrico che permette di individuare il processo autoimmune prima della comparsa dei sintomi. “Questo apre la strada a strategie che possono ritardarne l’esordio e ridurre il rischio di arrivare alla diagnosi con un evento acuto”, conclude Caprio. “È il segno di un cambiamento che attraversa tutta la diabetologia, non aspettare più la malattia conclamata, ma cercare di anticiparla”.