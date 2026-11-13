Farmaci obesità, tutti i rischi per la salute degli utilizzi impropri

Crescono i consumi dei farmaci contro l’obesità, ma insieme alla domanda aumentano anche gli utilizzi impropri, tra acquisti illegali online, prescrizioni senza indicazioni cliniche e medicinali condivisi tra familiari senza controllo medico. Nel 2025, secondo il Rapporto OsMed dell’Aifa, gli acquisti privati degli agonisti del recettore Glp-1 e dei doppi agonisti Gip/Glp-1 hanno registrato un aumento dell’85,7% nei consumi e del 75,8% nella spesa rispetto all’anno precedente. Un fenomeno che preoccupa l’Associazione medici endocrinologi (Ame), che in occasione del 25° Congresso nazionale, in corso a Roma, lancia l’allarme: “Il dimagrimento fai-da-te può mettere a rischio la salute”.

Usi impropri ed effetti collaterali

A preoccupare non è soltanto il mercato illegale, con medicinali contraffatti venduti attraverso siti e social network. “Nella mia esperienza clinica mi capita frequentemente di incontrare pazienti che assumono farmaci prescritti a parenti, magari perché questi ultimi non li tollerano più o hanno interrotto il trattamento”, racconta Silvia Irina Briganti, dell’Università telematica San Raffaele di Roma.

“Si somministra un farmaco che può avere effetti collaterali importanti a una persona che non è stata valutata da un medico”. Il problema riguarda anche le prescrizioni al di fuori delle indicazioni cliniche, talvolta per soddisfare chi vuole perdere pochi chili: “Non si tratta di farmaci da utilizzare semplicemente per soddisfare un desiderio estetico”.

Chi può assumere i farmaci anti-obesità

Non basta più considerare esclusivamente l’indice di massa corporea: bisogna valutare anche la distribuzione del grasso, in particolare quello addominale, e la presenza di complicanze”, spiega Marco Chianelli, coordinatore della Commissione obesità dell’Ame. Per gli adulti di origine europea la diagnosi può essere formulata anche con un indice di massa corporea pari o superiore a 25, se il rapporto tra circonferenza della vita e altezza supera 0,5 e sono presenti complicanze mediche, funzionali o psicologiche.

L’obesità, sottolinea Chianelli, è una malattia cronica: “Sospendere il trattamento senza un percorso adeguato nella maggior parte dei casi determina il recupero del peso perso e la perdita degli effetti sulle complicanze legate all’eccesso di peso”. Per chi non ha indicazioni alla terapia farmacologica, il primo intervento resta il cambiamento dello stile di vita, con alimentazione equilibrata e attività fisica.

I rischi del fai da te

Gli incretinici rappresentano un’importante innovazione terapeutica, ma richiedono prescrizione e monitoraggio. “Alcuni, per dimagrire più rapidamente, iniziano direttamente con dosaggi elevati, anziché aumentarli progressivamente. Questo può provocare effetti gastrointestinali importanti, fino a vomito, diarrea e disidratazione severa”, avverte Chianelli. Nausea, vomito, diarrea e stipsi sono tra gli effetti indesiderati più comuni; più raramente possono verificarsi complicanze a carico della colecisti o del pancreas. “Il paziente deve essere seguito regolarmente, perché alcune problematiche possono comparire anche dopo l’inizio della cura”, aggiunge Briganti.

Un segnale arriva anche dalla Sardegna: la Asl 3 di Nuoro ha avviato verifiche sulle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale di Mounjaro*, Ozempic* e Rybelsus*, su indicazione dell’assessorato regionale alla Sanità. I controlli puntano a verificare il rispetto delle regole: questi farmaci possono essere prescritti gratuitamente ai pazienti con diabete di tipo 2 accertato, secondo le modalità previste dalla Nota Aifa 100 e nell’ambito di un percorso assistenziale che coinvolge diabetologia e medicina generale. L’obiettivo è contrastare gli abusi e tutelare le risorse del Ssn.

L’arrivo delle compresse

La semaglutide orale, autorizzata in Europa nel luglio 2026, è attesa nelle farmacie italiane nel 2027, mentre l’orforglipron ha ricevuto il parere positivo dell’Ema. “Con la formulazione orale temo che il fenomeno possa aumentare”, avverte Briganti, riferendosi alla cessione dei medicinali tra privati e al mercato nero. “Una confezione sarà più semplice da trasportare e da cedere a un’altra persona”.

Contrastare gli abusi

Per contrastare gli abusi, l’Ame punta sulla formazione dei medici e sulla corretta presa in carico dei pazienti. “Il primo filtro per la cura dell’obesità è il medico di famiglia”, spiega Chianelli, sottolineando la necessità di riconoscere chi può beneficiare dei trattamenti e indirizzarlo, quando serve, a uno specialista. La parola d’ordine resta l’appropriatezza: “Quando il medico dice no, non significa che non vuole aiutare il paziente, ma esattamente il contrario: significa che sta tutelando la sua salute”, conclude Briganti.