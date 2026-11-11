Luppi (Msd) e le 5 priorità in Manovra “contro l’insostenibile pesantezza del payback”

“L’impianto della Manovra è positivo: per la prima volta si parla di accesso precoce ai farmaci. Ma questa è anche un’opportunità straordinaria per completare l’opera e correggere alcune criticità di sistema: innanzitutto penso all’insostenibile pesantezza del payback”. Nicoletta Luppi, presidente e Amministratrice delegata di Msd Italia, si ispira al capolavoro di Milan Kundera analizzando con LaPresse le sue 5 priorità per la Manovra 2027, a margine dell’incontro a Roma per la presentazione della campagna di sensibilizzazione sulla sindrome di von Hippel-Lindau.

In effetti il payback, che nel 2025 è arrivato a 2,4 miliardi di euro, stando alle stime di Farmindustria nel 2027-2028 supererà i 3 miliardi l’anno. “Una somma veramente insostenibile, che fa capire come il tetto di spesa degli acquisti diretti sia ormai irrimediabilmente datato rispetto al bisogno di salute di una popolazione che sta vivendo un inverno demografico”, ragiona la presidente di Msd Italia, ricordando che “era stato disegnato per un’Italia che non c’è più: quindi da una parte il tetto deve essere adeguato alla popolazione che invecchia, e dall’altra occorre tener conto dell’ondata di innovazione che permette a tanti pazienti di poter vivere non solo di più, ma anche di avere una maggior qualità di vita”.

Le 5 priorità in Manovra per la presidente di Msd Italia

Cosa fare? Le priorità per Nicoletta Luppi sono 5: “L’incremento del tetto per gli acquisti diretti dello 0,2% darebbe un po’ di ossigeno alle imprese, però dal 2028 è troppo tardi: occorre farlo partire dal 2027. Poi occorre mantenere l’innovatività e l’accesso al Fondo oltre i 36 mesi, anche perché abbiamo visto che c’è capienza e questo aiuterebbe il tetto degli acquisti diretti a non appesantirsi immediatamente allo scadere dei tre anni”.

Al terzo punto Luppi mette la prevenzione, “grande assente quest’anno nella legge di Bilancio, nonostante le richieste del ministro della Salute. Eppure è l’unico modo per tenere una popolazione che invecchia il più possibile lontana dalla malattia, anche per la sostenibilità del Ssn”. Ecco perché la numero uno di Msd Italia chiede di “rendere strutturali almeno dal 2027 i 247 milioni di euro che erano presenti nella precedente legge di Bilancio”.

Una nuova governance e più stabilità per i prezzi dei farmaci

Ma non è tutto. “Dobbiamo cominciare a realizzare una nuova governance, almeno partendo con una sperimentazione regionale. Perché bisogna pensare alla realtà demografica del Paese e ad un fondo fuori tetto per accogliere tutta l’innovazione che arriverà. L’ultimo punto, infine, è importantissimo perché risponde al tema della stabilità dei prezzi” dei farmaci.

Luppi, che ha bene in mente la Most Favoured Nation, allude (senza mai nominarla) alla revisione del prontuario e all’orizzonte dei prezzi dei farmaci. “L’Mfn potrebbe impedire il lancio di tanti farmaci innovativi in Italia nei prossimi anni. Allora perché non seguire i Paesi che hanno già avuto idee lungimiranti? In questo caso ci riferiamo alla Francia: una volta che si chiude una negoziazione, il prezzo rimane stabile per i successivi quattro anni”. Una risposta alle imprese e “un segnale chiaro di attrattività rispetto ai rischi dell’Mfn”.

Trasformare la spesa per prevenzione e screening in investimento

D’altra parte Msd è prima a livello globale per investimenti in ricerca e sviluppo, e l’impegno dell’azienda nel nostro Paese ha contribuito al Pil l’anno scorso con quasi 1 miliardo di euro di investimenti. Per Nicoletta Luppi questi 5 punti messi insieme “faranno sì che l’Italia possa continuare ad essere attrattiva rispetto all’innovazione”.

“Oltretutto, isorisorse, c’è la possibilità di trasformare quella che oggi è una spesa corrente per prevenzione e screening in un’altra voce, classificandola come investimento. Questo si può fare già da adesso, chiedendolo all’Europa, al pari di quello che è stato fatto per le spese per la difesa. Una scelta che permetterebbe all’Italia di essere leader di una proposta di valore anche per l’Europa”, conclude Luppi.