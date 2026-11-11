Dai tumori gastrointestinali al melanoma, la super citochina che dribbla la resistenza

Paolo Ascierto e la nuova molecola contro i tumori ‘resistenti’ ai farmaci. A che punto è la ricerca

Buone notizie dalla ricerca contro i tumori gastrointestinali resistenti ai farmaci. La novità si chiama MDNA11: si tratta di una ‘super citochina’ bioingegnerizzata, in grado di abbattere il muro della resistenza. E questo non solo nel caso delle neoplasie di stomaco e intestino. La super citochina è infatti promettente anche contro il melanoma, come ha spiegato Paolo Ascierto, professore ordinario di Oncologia all’Università Federico II di Napoli, presidente della Fondazione Melanoma e ‘fresco’ vincitore del Lifetime Achievement Award 2026 della Society for Immunotherapy of Cancer. Ma cosa dice la ricerca?

La sperimentazione internazione sui tumori resistenti ai farmaci

Dal Congresso della Società scientifica a Phoenix arrivano i risultati della sperimentazione internazionale di Fase 1/2 ABILITY-1. In pazienti pretrattati, il 65% dei quali già refrattario alle cure con inibitori dei checkpoint immunitari, il tasso di risposta obiettiva con la super citochina è stato del 40% e il controllo della malattia pari all’80%, con la regressione del 100% delle lesioni bersaglio al fegato.

Paolo Ascierto, che ha presentato i dati sui tumori gastrointestinali, guida una lavoro pionieristico sulla citochina per contrastare le resistenze nei pazienti con melanoma ad alto rischio di ricaduta. Il tutto con risultati definiti “molto promettenti” dallo scienziato, che sta portando avanti la ricerca con la biotech canadese Medicenna.

“Lo studio si è concentrato su una nicchia molto specifica di tumori gastrointestinali avanzati. Tra questi alcuni molto diffusi come quello del colon-retto, del pancreas, dell’ano e il colangiocarcinoma, che sono stati selezionati rigorosamente in base alla presenza di particolari biomarcatori tumorali”.

Un cambio di passo contro tumori aggressivi

“Fino a oggi in caso di progressione della malattia le opzioni a disposizione finora erano praticamente nulle, con tassi di risposta intorno al 10-12%, sia riprovando con l’immunoterapia e sia ricorrendo alla chemioterapia. In questo contesto clinico privo di alternative, la molecola testata sia in monoterapia sia in combinazione con l’anti-PD-1 pembrolizumab, ha aperto un varco”.

La super citochina “ha raggiunto un tasso di risposta obiettiva del 40% (8 pazienti su 20) e un tasso di controllo della malattia dell’80% (16 su 20), con una regressione della massa tumorale osservata nel 55% dei pazienti (11 su 20) e una durata mediana della risposta non ancora raggiunta, a testimonianza della sua persistenza nel tempo. Sebbene si tratti di dati ancora preliminari che andranno consolidati, il riscontro segna un netto cambio di passo”, ha detto Ascierto.

Il dato sulle metastasi al fegato

Colpisce l’impatto sulle metastasi al fegato. In tutti e 4 i pazienti trattati con MDNA11 in monoterapia, i ricercatori hanno osservato la regressione del 100% delle lesioni bersaglio esaminate (8 su 8), evidenziando l’attività della molecola in patologie complesse come pancreas, colon-retto e vie biliari. “Quando l’immunoterapia tradizionale esaurisce la propria spinta, il tumore erige uno scudo biologico quasi impenetrabile”, dice Paolo Ascierto. E qui entra in gioco la molecola.

I dati ottenuti finora “rafforzano la nostra convinzione che MDNA11 possa rispondere a un bisogno significativo non soddisfatto dopo il fallimento degli inibitori dei checkpoint in molti tumori differenti”, dichiara Fahar Merchant, Presidente e Amministratore Delegato di Medicenna. “Siamo particolarmente incoraggiati dall’attività nei tumori gastrointestinali refrattari agli inibitori dei checkpoint immunitari e dalla durabilità di queste risposte attraverso molteplici tipi di tumore. I risultati delle coorti di melanoma e carcinoma endometriale, tutte refrattarie agli inibitori dei checkpoint immunitari, sono altrettanto promettenti”, evidenzia il manager.

Che cos’è la super citochina

Al centro dello studio una forma ingegnerizzata di Interleuchina-2, progettata per agire come ‘truppa d’assalto’ mirata: stimola e moltiplica solo i linfociti citotossici CD8+ armati e le cellule Natural Killer, evitando accuratamente di attivare i linfociti T regolatori (cellule che creano un ambiente immunosoppressivo attorno al tumore, bloccando l’azione delle nostre difese).

In pratica il farmaco consente “un attacco selettivo. Aver ottenuto un 40% di risposta nei tumori gastrointestinali refrattari e la totale regressione delle lesioni epatiche bersaglio, riscontrando paralleli segnali di forte attività anche nel melanoma avanzato, dimostra che questa molecola è capace di riaccendere il sistema immunitario dove prima c’era solo resistenza”.

Il lavoro sul melanoma

E il melanoma? L’efficacia del trattamento è supportata da un profilo di tollerabilità estremamente favorevole: su oltre 140 pazienti trattati complessivamente nello studio ABILITY-1 (che ha arruolato coorti selezionate in base a questi specifici biomarcatori, comprendendo sia tumori gastrointestinali sia altri tumori solidi, oltre a una specifica coorte dedicata al melanoma cutaneo refrattario, testando il farmaco da solo o con pembrolizumab), più del 90% degli eventi avversi correlati al farmaco è risultato lieve o moderato e di natura transitoria.

“Siamo di fronte a un’evidenza clinica che apre prospettive inedite per l’oncologia di precisione”, chiosa Ascierto.