Home > Salute > Farmaci > Manovra e payback, le richieste delle imprese di farmaci e dispositivi medici

Le imprese della salute e il nodo del payback. Le richieste di Farmindustra, Egualia e Confindustria Dispositivi Medici

Le imprese della salute, in tema di Manovra 2027, hanno le idee chiare: occorre superare il payback. Forti anche della certezza che questa Legge di Bilancio, ora all’esame del Parlamento, arrivi in un momento decisivo per l’industria, come ha chiarito il presidente di Farmindustria Marcello Cattani. Questi, infatti, sono i mesi in cui si definiscono i piani di investimento in ricerca e produzione per il prossimo decennio, con decisioni che non seguono più soltanto le politiche industriali, ma anche quelle sanitarie.

La Legge di Bilancio è una leva di politica sanitaria e industriale potente, “per questo chiediamo al Parlamento di compiere passi per trasformarla in un vantaggio duraturo per i pazienti”, ma anche “per la crescita e la sicurezza del Paese”, ha detto Cattani alle Comissioni Bilancio riunite.

Tanti i temi in gioco: l’accesso dei cittadini all’innovazione terapeutica e tecnologica, ma anche l’autonomia strategica nazionale ed europea, grazie a una filiera che rivendica numeri da primato. E che si scontra con tensioni geopolitiche, prezzi dell’energia in salita e – soprattutto – la politica della Most Favored Nation Usa (che però bisognerà vedere come evolverà, visti i risultati delle elezioni di midterm). Così non stupisce che per Farmindustria, Confindustria Dispositivi Medici ed Egualia il nodo principale della Manovra 2027 sia legato al payback.

Il payback e le imprese dei farmaci

Ma di che cifre parliamo? Per le imprese farmaceutica italiane l’onere legato al payback è lievitato da 1 miliardo nel 2021 a 2,4 miliardi nel 2025 e nel 2027-2028 supererà i 3 miliardi all’anno. “Valori insostenibili per l’innovazione – ha affermato Cattani – e che, nel quadro della Mfn, determinano forti rischi, non solo per la sostenibilità delle imprese, ma per la capacità di attrarre investimenti” nel nostro Paese.

Nel 2025 è stato di “oltre 350 milioni il payback a carico delle imprese dei farmaci fuori brevetto per gli acquisti diretti del 2025, nonostante i prezzi di questi medicinali siano già sottoposti alla negoziazione con Aifa e alla successiva competizione nelle gare pubbliche regionali”, scandisce Eguali.

Il conto del payback per le imprese dei dispositivi medici, invece, potrebbe arrivare a 12,5miliardi di euro nel periodo 2019-2029.

Le 3 richieste di Farmindustria

Anticipare al 2027 l’incremento del tetto acquisti diretti, ora previsto dal 2028. Rendere certi ed esigibili gli strumenti e le risorse previste per investimenti ed early access, definendo prima possibile i decreti attuativi con criteri efficaci. Infine completare il quadro di governance farmaceutica. Queste le tre richieste di Marcello Cattani per le imprese dei farmaci. “Proposte che possono dare risultati importanti in termini di accesso all’innovazione e investimenti”, in un passaggio storico che non consente di attendere e che, con le giuste condizioni, può rappresentare per le impreseuna concreta possibilità di sviluppo.

Stop al payback sui farmaci fuori brevetto acquistati in gara

Dal canto suo Egualia – Industrie Farmaci Accessibili, in occasione delle audizioni in Commissione Bilancio, chiede una revisione del meccanismo di ripiano che “riconosca le specificità del comparto dei medicinali fuori brevetto”. Il comparto soddisfa il 40% del fabbisogno farmaceutico nazionale e garantisce risparmi al Ssn attraverso la concorrenza, ragiona l’associazione.

Il paradosso è che le imprese dei farmaci accessibili già contribuiscono al contenimento della spesa attraverso le gare, ma sono chiamate a sostenere un ulteriore prelievo per ripianare lo sfondamento del tetto complessivo degli acquisti diretti, alimentato da altri fattori. “Un meccanismo che rischia di compromettere la sostenibilità economica di numerose forniture, ridurre la presenza di operatori sul mercato e aggravare le difficoltà di approvvigionamento”. Basti pensare alle gare ospedaliere nelle quali, secondo Egualia, già tre lotti su dieci vanno deserti.

Ecco perché l’associazione propone “di escludere dal computo del tetto di spesa per acquisti diretti i medicinali fuori brevetto comperati attraverso procedure pubbliche di gara”, riconoscendo che la concorrenza rappresenta già uno strumento efficace di governo della spesa. In alternativa, Egualia chiede l’eliminazione del payback per i farmaci fuori brevetto acquistati in gara o, quantomeno, una significativa riduzione della quota di ripiano a carico delle imprese.

Il payback dei dispositivi medici e l’articolo 73

Nel mirino di Confindustria Dispositivi Medici c’è l’articolo 73. Obiettivo, il superamento del payback e la costruzione di una nuova governance del settore. Il testo presenta “forti criticità e un’inversione di rotta rispetto al percorso precedentemente intrapreso: bisogna riprendere quella strada e utilizzare la disponibilità stanziata per evitare che l’intero peso sia trasferito sul comparto” dei dispositivi medici, scandisce il numero uno, Fabio Faltoni.

Secondo il presidente di Confindustria Dispositivi Medici è urgente un intervento sull’articolo 73 “per un progressivo riallineamento dei tetti e un radicale intervento sulla governance” di questi device. E adesso? Mentre la lista delle richieste di modifica alla Manovra 2027 si allunga, non resta che stare a vedere.