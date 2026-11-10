Farmaci: il Piano anti Mfn tra payback e innovazione, l’analisi del presidente Sif

Sono racchiuse in un documento di 43 pagine, che LaPresse ha potuto visionare, le contromisure rispetto alle politiche della Most Favoured Nation (Mfn) in materia farmaceutica sviluppate dal ministero della Salute per proteggere e promuovere la competitività italiana e favorire, al contempo, l’accesso all’innovazione. Una serie di interventi elencati in ordine di priorità, che includono un limite transitorio di 1,644 miliardi annui al payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, ma anche 20 milioni in più dal 2027 per gli antibiotici reserve, un Fondo ad hoc per le terapie avanzate da 250 milioni l’anno (sempre dal 2027) e più risorse per l’accesso ai farmaci innovativi oltre i 36 mesi (circa 30 mln nel 2027, 115 mln nel 2028 e 279 mln nel 2029).

Farmaci, spesa e Manovra: il nodo delle risorse

Contromisure all’Mfn da inserire in Manovra, che non sarebbero a costo zero. “La misura più interessante in assoluto è la linea di intervento sull’accesso precoce. Ma la novità più impattante e significativa rispetto al Mfn è quella di limitare il payback, un approccio che però richiederebbe circa 5,1 miliardi di euro in tre anni. Una cifra considerevole rispetto alle risorse attualmente destinate alla sanità nella Manovra, che non sappiamo dove andare a prendere”, afferma a LaSalute di LaPresse il presidente della Società italiana di farmacologia Sif Armando Genazzani.

“In pratica, blocchiamo il payback. Ma l’Mfn in teoria porta ad aumentare in maniera significativa la spesa farmaceutica italiana per quei farmaci che sono anche sul mercato americano, per livellarsi ai prezzi che paga l’amministrazione Usa. Ecco allota che il blocco del payback avrebbe un impatto, ma si tratta di soldi che vanno aggiunti al budget del ministero della Salute, oppure si aumenta la spesa farmaceutica rispetto ad altre voci, come ad esempio la spesa per gli operatori della sanità, ma questo mal si sposa con le esigenze dei professionisti, medici e infermieri che stanno lasciando il Ssn”, ragiona il farmacologo.

“Oppure, ancora, aumentiamo il debito. Perché occorre trovare più di 5 mld in tre anni: stiamo parlando di tanti soldi”, aggiunge Genazzani. D’altra parte “il payback al momento è eccessivamente penalizzante e sta aumentando a dismisura, però bisogna capire con cosa intendono coprire questa misura e come faranno le Regioni”.

Che cos’è la Most Favoured Nation (Mfn)

Al centro delle contromisure, una politica commerciale – fortemente voluta da Donald Trump – che impone alle aziende farmaceutiche di vendere negli Usa al prezzo più basso praticato in un panel di Paesi di riferimento (tra cui l’Italia).

Le proposte dei tecnici del ministero della Salute, dunque, rischiano di scontrarsi con le priorità già scritte nero su bianco in Manovra. “Ci sono poi all’interno del documento delle contromisure alcuni temi interessanti, come ad esempio quello per favorire l’accesso precoce e recuperare il terreno rispetto ad altri Paesi europei che sono stati in grado di creare dei percorsi di accesso precoce molto efficienti, come la Francia o la Germania. Quindi questa è sicuramente una delle novità molto positive”, continua Genazzani.

I silos e la governance

“Invece non comprendo bene il tema dell’accesso al fondo per i farmaci innovativi oltre i 36 mesi: è plausibilmente una misura iniqua, nel momento in cui non vi fosse capienza per i nuovi medicinali che arrivano; mentre l’incremento dei silos per gli antibiotici e l’estensione di un fondo ad hoc per la terapie avanzante personalmente mi vedono contrario: non è che istituendo dei silos aggiuntivi risolviamo il problema. Lo facciamo, piuttosto, togliendo questi silos e guardando alla spesa nel suo complesso”.

Oltretutto “non so quanto l’Mfn andrà avanti, anche visto l’esito delle elezioni di midterm. Insomma, resto convinto che occorrerebbero misure per mantenere una governance appropriata nell’intero comparto della salute”, conclude il presidente Sif.