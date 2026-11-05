Integratori e malattie rare, tra costi ed evidenze solo il 26% dei clinici li prescrive spesso

I risultati della la seconda indagine dell’Osservatorio Nutraceutici e Malattie Rare sulla prescrizione e l’uso di integratori alimentari

Quello fra integratori e malattie rare è un rapporto complesso: solo il 26% dei clinici dichiara di suggerire o prescrivere integratori spesso o sempre, mentre circa il 70% lo fa occasionalmente o raramente. Il ricorso è legato a bisogni specifici, come carenze nutrizionali, supporto metabolico e astenia, e raramente a finalità preventive o di benessere generale. Inoltre soltanto il 10,6% dei clinici ritiene che questi prodotti non abbiano un valore significativo.

La ‘fotografia’ arriva dalla seconda indagine dell’Osservatorio Nutraceutici e Malattie Rare (NURA), condotta fra i clinici sulla prescrizione e l’uso di integratori alimentari e nutraceutici nelle persone con malattie rare, realizzata da Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare in collaborazione con ApertaMente.

Il Rapporto integra il quadro iniziato con un’analoga indagine condotta su pazienti e caregiver e permette per la prima volta di metterne a confronto le due prospettive. A orientare le scelte dei clinici sono le evidenze scientifiche disponibili, la composizione e i dosaggi, la sicurezza. Ma c’è un tema: le prove mancano. Per il 38,3% dei clinici la carenza di studi robusti su integratori e malattie rare è la principale criticità. Per non parlare dei costi, spesso a carico del paziente, e della difficoltà di misurare l’efficacia. Oltre il 60% dei medici riceve spesso o sempre richieste di chiarimento da parte dei pazienti.

L’indagine su integratori e malattie rare

L’indagine online ha raccolto 94 risposte da clinici di diverse aree specialistiche su tutto il territorio nazionale. In dettaglio 59 questionari completi sono stati utilizzati per l’analisi. Il confronto con i dati della prima edizione, raccolti da 557 pazienti e caregiver (261 questionari completi), mostra quanto i due punti di vista siano piuttosto coincidenti. Pur con campioni diversi e non sovrapponibili, i numeri mostrano infatti un’indicazione univoca e orientata alla necessità di regolamentazione uniforme.

Oltre l’80% dei pazienti con malattie rare dichiarava di assumere integratori, nel 59% dei casi tre o più prodotti insieme, e nel 77% da oltre 12 mesi. Sull’efficacia, il 75,6% si diceva soddisfatto o molto soddisfatto, ma di contro i clinici chiedono prove che oggi non ci sono. Sull’informazione, il 94% dei pazienti si informava in autonomia, soprattutto online, e solo il 13,8% si rivolgeva ad associazioni o medici di base, dato che conferma la difficoltà da parte dei clinici di affidarsi a studi validati.

Tra costi e sicurezza

Anche sulla questione costi e sicurezza le due indagini si incontrano. Nel 2024 il costo era a carico del paziente nel 74,4% dei casi, con una spesa media annua di 612 euro sui primi tre integratori, e un paziente su cinque non comunicava l’uso al proprio medico. I clinici indicano proprio il costo a carico del paziente come ostacolo all’uso appropriato e all’equità di accesso. Anche sul quadro regolatorio i due campioni descrivono la stessa “zona grigia”: prodotti usati con finalità cliniche ma regolamentati come semplici integratori alimentari.

“Tre anni fa abbiamo cominciato una raccolta dati su un argomento non ancora abbastanza indagato, almeno dal nostro punto di vista: nutraceutici e integratori alimentari”, ha dichiarato Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo. “Dopo pazienti e clinici, il prossimo passo sarà di orientarci verso le Istituzioni, per capire se e come questo fenomeno viene affrontato ed, eventualmente, regolamentato”.