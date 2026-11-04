“Payback? Un flagello per l’innovazione”, Frederico da Silva (Gilead) e la Manovra

“Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno: in Manovra ci sono elementi positivi e, soprattutto, c’è un ministero della Salute che ha voluto un un pacchetto di misure per spingere l’innovazione: penso all’accesso precoce alle terapie, al maggior utilizzo del fondo per le terapie innovative o a quello che è stato fatto per cercare di contenere il payback, che resta un vero flagello per l’innovazione”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Frederico da Silva, Vice President & General Manager di Gilead Sciences Italia, a margine dell’incontro a Roma per i Bandi 2026.

Ma allo stesso tempo, sottolinea il numero uno di Gilead, “è insufficiente quello che è stato fatto in Manovra al momento per la sanità. E lo dico in virtù di ciò che avevano chiesto dal ministero e dalle Regioni. Abbiamo bisogno di scelte che sostengano ancor di più l’innovazione”.

Il punto, per da Silva, “non è spendere più soldi, ma stanziare risorse che permettano di alimentare il circolo virtuoso che, partendo dalla ricerca, dia risultati in termini di innovazione. Dunque più salute per le persone, ma anche maggiore capacità di attrarre investimenti in Italia”.

Gilead tra manovra e sostegno alla ricerca indipendente

A preoccupare da Silva è proprio l’attrattività del nostro Paese. Una locomotiva del pharma che però, sul fronte della ricerca clinica, ha molto da fare per arrivare alle performance della Spagna. “Dobbiamo cogliere l’opportunità della legge di Bilancio per fare le scelte giuste”, insiste il manager.

E se Farmindustria ha chiesto di anticipare al 2027 l’aumento del tetto acquisti diretti dello 0,2% previsto in Manovra solo dal 2028, per il manager di Gilead “questo sarebbe il minimo, ma ancora non sarebbe sufficiente. Il payback in Italia è davvero un problema che rischia di ostacolare innovazione e investimenti. Oggi con i nostri Bandi celebriamo i talenti italiani e sosteniamo la ricerca indipendente. Ma per far correre davvero la ricerca clinica abbiamo bisogno di prevedibilità e di un sistema che riconosca davvero il valore dell’innovazione”.