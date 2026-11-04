Legge di bilancio, Sif: bene early access ma il payback va superato

Le misure per la sanità in legge di bilancio stanno suscitando malumori diffusi, ma c’è anche chi guarda con interesse alle proposte sul farmaco: è il caso della Sif, la Società italiana di farmacologia. “Già nel 2024 avanzammo una proposta di early access molto simile a quella del governo e reputiamo che questa sia una priorità per arginare la deriva verso la privatizzazione della sanità”, dichiara il presidente della Sif Armando Genazzani.

E se al momento “è ancora irrisolto il tema della clausola di salvaguardia nel caso in cui le successive negoziazioni non vadano a buon fine, siamo sicuri che il governo troverà una soluzione”, dice Genazzani. Impossibile non toccare poi il tema del payback che “non viene superato”. Servirà quindi “un nuovo assetto che permetta la sostenibilità e renda il mercato italiano attrattivo, riducendo la dipendenza dal payback”, prosegue il numero uno della Sif.

Non convince la scelta di includere ancora una volta nel payback farmaci generici, biosimilari e farmaci acquistati attraverso gare, “rischiando così di rendere questo mercato sempre meno competitivo”. Il payback è ormai “diventato strutturale, il suo superamento non è semplice ma è diventato necessario, poiché il meccanismo è controproducente”.

Infine, conclude Genazzani, “è importante sottolineare che la spesa farmaceutica è estremamente controllata: in aumento, ma non fuori controllo. Sarebbe importante trovare strumenti di monitoraggio di pari efficacia per tutte le altre voci che concorrono alla spesa sanitaria. Questo permetterebbe di ottimizzare l’intera spesa sanitaria e di non concentrarsi esclusivamente su quella farmaceutica”.