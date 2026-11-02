Manovra, per i farmaci “luci ed ombre”: il giudizio di Cattani

“Una manovra di luci ed ombre”. È il giudizio del presidente di Farmindustria Marcello Cattani sulla legge di bilancio che si appresta ad approdare in Parlamento. Una legge che, “in un contesto macroeconomico difficile, contiene misure importanti per il settore farmaceutico”, come “early access, incentivi agli investimenti per la riduzione del payback e aumento del tetto di spesa per acquisti diretti”.

Quello che manca, secondo Cattani, è “una prospettiva di superamento strutturale del meccanismo di ripiano e di risposta allo scenario estremamente difficile della Most favoured nation”. Le risorse, infatti, “sono lontane dall’adeguamento alla domanda di salute e l’aumento dello 0,2% del tetto entrerà fin vigore solo nel 2028”, fa notare Cattani.

E se l’ulteriore incremento del Fondo sanitario nazionale previsto in manovra “è importante e va incontro alla necessità di assicurare più risorse al Ssn” convince meno “l’assenza di misure specifiche per la prevenzione, più volte riconosciuta come investimento per la sostenibilità”. Apprezzata invece “l’introduzione di un percorso di early access che può rendere tempestivamente disponibile i medicinali per il trattamento di patologie gravi e invalidanti”, sottolinea il numero uno di Farmindustria. Considerate utili anche le misure che premiano gli investimenti e riducono il payback. “Nel complesso riconosciamo che la legge di bilancio conferma la volontà di costruire una governance del settore più moderna, stabile e attrattiva”, tira le somme Cattani.

L’impatto della manovra, però, “non affronta in modo strutturale le criticità della competizione globale né prevede il progressivo superamento del payback. Per questo è fondamentale anticipare al 2027 l’aumento del tetto acquisti diretti dello 0,2% previsto solo dal 2028”, conclude Cattani. “Continueremo a dialogare in modo costruttivo con Governo e Parlamento per formulare proposte migliorative e rendere efficace in tempi brevi l’operatività degli tormenti previsti, oltre a proseguire il confronto sulle soluzioni per affrontare gli effetti della Mfn”.